ワールドカップの広告で日本企業に取って代わった中国勢…テレビ大手ハイセンスの製品がビデオ判定｢VAR｣設備に採用

ビデオ判定を行うVARのディスプレー設備にハイセンス製品が採用された（写真：ハイセンス）

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熱戦が繰り広げられるサッカー ワールドカップ（W杯）北中米大会に中国代表の姿はない。それでも、中国企業が格別の存在感を放っている。FIFA（国際サッカー連盟）の公式スポンサーにハイセンス、レノボ、蒙牛乳業が名を連ね、開会式にはポップマートのLABUBU（ラブブ）が登場した。

ただ、中国企業とW杯の関わり方は変わりつつある。巨額のスポンサー料を支払ってスタジアムに漢字の看板を並べるだけのフェーズを脱し、技術やサービスによって大会そのものを支え、自社の実力を証明する方向へとシフトしているのだ。

中国企業のスポーツマーケティングの先駆であり、代表例と言えるのが家電大手のハイセンスだ。同社は2016年のUEFA欧州選手権でスポンサーとなったのを皮切りに、18年にW杯にも協賛、以降3大会連続で公式スポンサーに就いている。

国際的なスポーツ大会に協賛する理由について、ハイセンスの海外事業統括会社「ハイセンスグローバルマーケティングセンター」の方雪玉社長は、「文化や言語の違いを超えて、ブランドや製品の魅力を直感的に伝えられるうえ、消費者と一体となって大会を応援できる」と語る。

世界市場への入場券

グローバル化に乗り出した企業にとって、W杯は世界市場への入場券のような役割を果たす。