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ビジネス #保険の正体

損保ジャパン･石川社長｢収益改善の中核はデータに基づく管理の緻密化､27年度に代理店の手数料体系を抜本改定する｣

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損害保険ジャパン 社長 石川耕治氏
損害保険ジャパン 社長 石川耕治（撮影：尾形文繁）

──社長就任後に「損保ジャパンの歴史の中で最も危機的な状況」との認識を示してから2年余り。何が変わり、何が課題として残っているのか教えてください。

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保険の正体
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中村 正毅 東洋経済 記者
なかむら まさきMasaki Nakamura

報道部編集委員。これまで雑貨メーカー、ネット通販、ネット広告、自動車部品、地銀、第二地銀、協同組織金融機関、メガバンク、政府系金融機関、財務省、総務省、民生電機、生命保険、損害保険などを取材してきた。趣味はマラソンと読書。

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