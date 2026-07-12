ビジネス #保険の正体 前の記事 次の記事 損保ジャパン･石川社長｢収益改善の中核はデータに基づく管理の緻密化､27年度に代理店の手数料体系を抜本改定する｣ 3分で読める 公開日時：2026/07/12 05:30 有料会員限定 損害保険ジャパン 社長 石川耕治（撮影：尾形文繁） 中村 正毅 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ──社長就任後に「損保ジャパンの歴史の中で最も危機的な状況」との認識を示してから2年余り。何が変わり、何が課題として残っているのか教えてください。 この記事は有料会員限定です 残り 1306文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #経営 #情報漏洩 #決算・業績 関連業界 #AI #損害保険 #コンサルティング 関連企業 #三井住友海上火災保険 #トヨタ自動車 #ＳＯＭＰＯホールディングス #東京海上日動火災保険 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 保険の正体 2026/07/12 更新 10 記事 フォロー 前の記事 大手損保が兆円単位で政策保有株を削減､その売却資金で海外投資を加速､だが成果への焦りで目利き力の鈍化に死角 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 三井住友海上･海山社長｢30年度に修正利益2800億円｣｢あいおいとの合併を機に事業構造を変革する｣ 【独自】損害保険大手3社がトヨタ自動車から内部情報や従業員の個人情報を無断で持ち出し､1000件超･延べ2万人分の情報 原油高だけじゃない！中東情勢が悪化するほど〈有事の円売り〉が強まる要因が新たに浮上…赤字急拡大中の経常収支項目 【独自】損害保険大手3社がトヨタ自動車から内部情報や従業員の個人情報を持ち出し､｢スパイ活動｣問題が損保で再燃 MS＆AD舩曵社長､傘下損保の合併で｢収益力を高め､2030年度に7000億円の利益水準へ｣｢規制の抜け穴探しでは､持続的な成長は望めない｣ 三井住友海上の新社長に海山専務／ビッグモーター問題で手腕／27年の合併控え｢エース｣に託すかじ取り 中村 正毅 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 なかむら まさきMasaki Nakamura 報道部編集委員。これまで雑貨メーカー、ネット通販、ネット広告、自動車部品、地銀、第二地銀、協同組織金融機関、メガバンク、政府系金融機関、財務省、総務省、民生電機、生命保険、損害保険などを取材してきた。趣味はマラソンと読書。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0