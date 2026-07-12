｢中国版アンソロピック｣智譜AIの時価総額20兆円超えは妥当なのか…上場から半年余りで株価が一時25倍に

GLM-5.2の性能は比較サイトで世界2位に食い込んだ（画像は智譜AIのウェブサイトより）

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INDEX フェイブルに次ぐプログラミング性能

小米や美団を上回る時価総額

イメージ先行の一面も

MiniMaxは最高値の半値未満に

6月22日、中国のAI（人工知能）開発企業で香港証券取引所に上場している智譜華章科技（智譜AI）の株価が急騰。取引時間中の最高値は前営業日の終値比42％高の2980香港ドル（約6万1390円）に達し、時価総額が1兆香港ドル（約20兆6000億円）を突破した。

同社が2026年1月8日にIPO（新規株式公開）を実施した際の売り出し価格は116.2香港ドル（約2390円）だった。上述の最高値はその25倍を超える水準だ。

今回の株価急騰の裏には主に2つの要因があった。1つ目は、智譜AIが最新の大規模言語モデル「GLM-5.2」を6月13日にリリースしたことだ。

GLM-5.2は「ロングホライズン・タスク」（訳注：人間のプログラマーが長時間または長い日数をかけて取り組むような複雑で多段階のタスク）の遂行を目的に開発され、情報を損なうことなく100万トークンを処理できるコンテキストウィンドウ（訳注：AIが一度に記憶し処理できる情報量の上限）を実現。そのプログラミング能力はアメリカのアンソロピックの「クロード・オーパス4.8」に匹敵すると、智譜AIは説明している。

そして、AIのプログラミング能力の評価・比較プラットフォームである「Code Arena（コード・アリーナ）」でGLM-5.2が世界第2位にランクインしたことが伝えられると、投資家の注目度が一気に高まった。

フェイブルに次ぐプログラミング性能

2つ目の要因は、GLM-5.2のリリース前日の6月12日、アンソロピックがアメリカ政府の指示により最新AIモデル「クロード・フェイブル5」の提供を一時停止したことだ。

実は上述のコード・アリーナで、世界首位のプログラミング性能を持つと評価されていたのがクロード・フェイブル5だった。つまりこの時点で、GLM-5.2は世界中のソフトウェア開発者が実際に利用可能な世界最高性能のAIになったのである。

（訳注：クロード・フェイブル5はアメリカ政府の規制解除により7月1日に提供が再開された）

AIモデルには技術の詳細や学習データの重み付けを公開しない「クローズ型」と、誰もが無料で入手して自由に検証、改良、再配布できる「オープン型」の2種類がある。対話型生成AIの草分けであるアメリカのオープンAIの「Chat（チャット）GPT」やアンソロピックのクロードがクローズ型であるのに対し、智譜AIのGLMはオープン型だ。

また、智譜AIはGLM-5.2のリリース時点で、中国の華為技術（ファーウェイ）、中科寒武紀科技（カンブリコン）、摩爾線程智能科技（ムーアスレッド）などが開発した国産AI半導体への最適化を完了したことも明らかにした。

これらが材料になり、智譜AIの株価は（GLM-5.2リリース後の最初の営業日となった）6月15日に33％上昇。2日後の6月17日にGLM-5.2がオープン化されると、翌18日にかけて株価はさらに42％も押し上げられた。

小米や美団を上回る時価総額