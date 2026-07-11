政治・経済・投資 AI大失業時代の裏で未曾有の起業ブーム､コロナ禍ロックダウン時に始まった起業ブームの｢第2波｣が到来 4分で読める 公開日時：2026/07/11 15:30 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES AIによる大失業時代の到来を予想する声が上がる中､米国ではAIが記録的な数の起業家を生み出す原動力となりつつある。 この記事は有料会員限定です 残り 1941文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #生成AI #スタートアップ #アメリカ 関連業界 #AI #ベンチャーキャピタル 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 元イタリアンシェフ｢コロナ禍で1500万借金｣から《万博出店》へ。｢家賃2万円｣おんぼろとんかつ店が月商2700万円に急成長した｢振り幅戦略｣ ｢ひらがなも書けない新人｣に現場は激怒 人手不足でも"学歴フィルター厳格化"に踏み切った企業の本音 〈荒れるアメリカの卒業式〉エリック･シュミットの祝辞へのブーイングが止まらなかった理由…揺れる新社会人の心情 過去に例を見ないこの｢特異なAI相場｣はこれからあと1年､2027年半ばごろまで続くと考えるワケ 〈AI株バブル〉が崩壊するとき､資本主義バブルもまた崩壊する…それでも進歩するAIがもたらす危機とは アメリカ株の大幅安を受けて､もし8日の日経平均株価が3000円安になっても｢押したら買い｣だと言えるワケ ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0