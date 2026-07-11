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AI大失業時代の裏で未曾有の起業ブーム､コロナ禍ロックダウン時に始まった起業ブームの｢第2波｣が到来

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（写真：ブルームバーグ）

AIによる大失業時代の到来を予想する声が上がる中､米国ではAIが記録的な数の起業家を生み出す原動力となりつつある。

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