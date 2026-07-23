野村不動産･中村副社長｢マーケットインの企画力で定借物件も拡大｣…首都圏供給戸数No1.デベロッパー次の一手

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INDEX マーケットインのDNA

値付けも難しい局面に

「プラウド」ブランドで分譲マンション事業を展開する野村不動産。同社の成り立ちは旧財閥の土地資産の管理から始まった三井不動産グループや三菱地所グループなどとは異なり、1957年の野村証券の新社屋建設をきっかけにビル資産管理会社として設立された。「豊富な土地を持たざる」デベロッパーから出発し、マーケットを機敏に察知する力がなければ生き残れなかった。約70年を経て業容は拡大し、マンション供給戸数のランキングでは常に上位を占めるようになった。ただ、足元では建築費高騰や人口減少など住まいをめぐる事業環境は激変している。今後の戦略を中村治彦副社長に聞いた。

――2025年の新築マンション供給戸数（不動産経済研究所調べ）は、首都圏で2273戸となりランキングトップでした。全国でも2位です。数にはこだわって供給していく方針ですか。

数を売ることを目的にしているわけではない。各エリアのマーケットを見て、どのエリアで事業を行うべきか検討して積み上げた結果だ。（全国での新築マンション供給戸数は）ここ数年、3000～4000戸の間に落ち着いている。マンション市場全体を見ると、供給戸数は大きく減っており、首都圏でも2万戸程度にまで減っている。当社も供給余地が少なくなっている中で対応している状況だ。必ずこれだけ供給するというような目標は持っていない。

――3カ年計画(26年3月期~28年3月期)では「最上級クラスの商品企画」で商品ラインナップを充実さ

せるとしていました。より高額物件にシフトしていくのでしょうか。

株高による資産効果やダブルインカム世帯の賃金上昇などを背景に、都心部の需要が高まっており、建築工事費の上昇も進んでいる。郊外に比べて都市部での案件が成立する可能性が高くなっているのは事実。郊外での事業化が一時的に難しい局面だ。こうした中で結果として、都心部や高額帯の物件供給が増えている。

マーケットインのDNA

――他デベロッパーとの違いは。

当社はいわゆる財閥系とは出自が異なるため、マーケット起点で商品づくりを行うDNAが根付いている。製造・販売・管理の一貫体制を早くから実現し、住まいに関わるニーズの変化に対応した商品を供給し続けてきた。この数年で取り組みは都心型戸建てや中古リノベーションマンションにも広がっている。