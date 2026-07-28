｢投資目的や外国人オーナー｣で意見集約が困難､タワマン修繕積立金の見えない出口､なれの果ては壮大な廃墟か

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タワーマンション（タワマン）に法律上の定義はないが、一般に高さ60m以上、20階以上のマンションとされる。不動産調査会社の東京カンテイによると、全国にタワマンは1602棟、42万1784戸存在する（2025年12月末時点）。築年数では築20年以上が625棟（タワマン全体の約39％）、築30年以上も136棟（約8.5％）ある。日本にあるタワマンの3棟に1棟以上はすでに築20年以上だ。日本最古のタワマンは、埼玉県にある21階建ての「与野ハウス」1号棟・2号棟とされ、1976年竣工なので築50年にもなる。

与野ハウスでは、463戸のうち半数以上が70歳以上の高齢者世帯とされる。駐車場では免許返納により空きが出たり、デイサービスの送迎車が目立ったりしている状況だ。分譲賃貸マンションとして貸し出される住戸も増えている。都心に通勤する若い世代のほか、外国籍の賃借人も多いという。

建て替え実現せず4回目の大規模修繕

築50年の与野ハウスでは、大規模修繕をすでに4回も実施している。この頻度は優秀だが、実は4回目の大規模修繕に至る過程で建て替えを検討したものの、合意形成が得られずやむなく大規模修繕に落ち着いたという背景がある。

最寄り駅の北与野駅から徒歩1分、さいたま新都心駅まで徒歩8分という立地の良さもあり、建て替えれば資産価値は数倍以上に上がるだろう。しかし、当初から住む高齢所有者を筆頭に反対の声が多く上がったという。建て替えで同じ広さの住戸を確保するには1000万円以上の負担金が必要で、工事期間中の数年間の仮住まい費用や引っ越し費用もかかるからだ。