｢常識を突き破った先に成長がある｣ファミマ新社長が激白！ 旗艦店､衣料品､ファミチキ強化で描く｢次世代店舗の姿｣とは？

初の旗艦店出店やヒット商品の開発を急ぐファミマは、どんなコンビニを目指すのか（撮影：尾形文繁）

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「このままの延長線上でいいのだろうか」――。2026年3月にファミリーマートの新社長に就任した小谷建夫氏は、今のコンビニ業界に一抹の不安を感じていた。

日本全国で約5万6000店舗が営業するコンビニだが、直近は価格高騰による節約志向の高まりや、食品強化型のドラッグストアの台頭で売り上げや客数が伸び悩んでいる。かつてのような出店拡大による高成長を描くことが難しい状況だ。

旗艦店の出店や新たなヒット商品の開発、看板商品のさらなる磨き込みで、今後どのようなコンビニを目指していくのか。小谷社長を直撃した。

――今のファミリーマートやコンビニ業界にどのような印象を持っていますか。

コンビニは大手3社が中心とよく言われるが、今はその3社間で同質化が進んでいる状態だ。例えば、ある1社が商品の増量キャンペーンを展開すれば、ほかのコンビニでも同じようなキャンペーンが展開されていく。日本国内のコンビニの店舗数はすごく多いのに、数少ない大手チェーンの間で同じようなことをやっている。

今後、自分たちの強みとするやり方をスーパーやドラッグストアまでも真似していくようになれば、コンビニ業界全体がいっそう厳しくなっていくだろう。そういった意味でも今、踊り場に来ているのだと思う。

先日、セブン-イレブン・ジャパンの生みの親である鈴木敏文氏が逝去されたが、鈴木氏がある程度、道筋を付けた線路の延長線上をずっとマイナーチェンジしながら進んでいる感覚だ。「とても偉大な人だった」と思うと同時に、「この延長線上を歩むだけでいいのだろうか」と疑問を感じている。

――昔のコンビニのほうが魅力的だったということでしょうか。

以前はもっと違う印象だった。どこに出張に行っても、必ずホテルの近くにコンビニがあって、「ちょっと疲れたな」と思った時にはスタミナ満点のお弁当があった。突然、ATMが設置されて、お金を下ろすことができるようになったりして、便利さがどんどん膨らんでいった。

しかし、世の中も随分変わった。言葉が適切かどうか分からないが、あの当時と比べたら、感動というか、心引かれる部分が減っているんじゃないかと思う。

コンビニの楽しさを取り戻す

――3月に社長に就任して、どんなメッセージを社内に送りましたか。