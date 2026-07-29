クラファン｢うぶごえ｣で支援金5500万円以上が未払い､代表者は｢新たにCFを立ち上げて資金確保に努める｣など説明

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入金されていない……。美少女ゲーム制作者の田中文久氏は、口座の入出金記録を確認して不安感を抱いた。2025年11月30日、この日はゲーム制作に向けたクラウドファンディング（CF）の支援金約1093万円の入金予定日だった。だが、CFサイト「うぶごえ」の運営会社うぶごえ名義の振り込みがなかったからだ。

翌12月1日にも入金がなかったため、うぶごえに確認を求めたところ、次の日になって「キャッシュフローの見通しおよび資金配分の調整に不備があった」との説明とともに、12月15日に入金予定との回答があった。しかし、15日にも入金はなかった。その後もやり取りを続け、うぶごえ代表取締役の岡田一男氏から何度も新たな入金日を提示されたが、7月現在に至るまで支払いはなされていない。

うぶごえでCFを実施したものの、支援金を受け取れていないのは田中氏だけではない。公表分だけでも、今年3月末までに5500万円以上の未払いが発生している。

東洋経済の取材によると、岡田氏はCF実施者に対して、「知人の経営者のA氏（※実施者への説明は実名）から5000万円を借りる」「M＆Aされることが決まった。その親会社から資金を借りる」「新たに大きなCFを立ち上げて資金確保に努める」といった支払いのための腹案を披露したというが、問題は未解決のままだ。