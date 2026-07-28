有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資 #ホットイシュー

なぜイラン戦争は長期化したのか､なぜ停戦合意は破綻したのか…第1次トランプ政権のボルトン元大統領補佐官に聞く

7分で読める 有料会員限定
（写真：ブルームバーグ）

INDEX

アメリカが2月末にイランを攻撃してから約5カ月――。両国は6月18日、戦闘終結に向けた覚書に署名。停戦にこぎ着け、最終合意に向けて最長60日間の交渉を進めていたが、決裂。トランプ大統領は7月8日、停戦は「終わった」と発言するなど緊張は続いている。
戦闘が始まった当初、トランプ大統領は4～5週間で終わると語っていたが、なぜここまで泥沼化したのか。第1次トランプ政権で大統領補佐官（国家安全保障担当）を務め、イスラム革命防衛隊（IRGC）から命を狙われたこともある対イラン強硬派のジョン・ボルトン氏に話を聞いた。

イランに「息をつく余裕」を与えてしまった

――まず、戦闘終結をめぐるアメリカとイランとの覚書が破綻した理由を教えてください。

主因は、イラン側の交渉者たち、つまり、文民政府の上層部が、イスラム革命防衛隊（IRGC）に対して実質的な権限を持っていないことだ。IRGCは、ホルムズ海峡を管轄する海軍など、主要な軍事戦力を掌握している。

3～4月に行われたアメリカの攻撃により、イランでは政府機能の多くが破壊された。外相などの文民指導者らにはIRGCを統制する力がない。

ジョン・ボルトン（John Bolton）／元米大統領補佐官（国家安全保障問題担当）。1948年生まれ。イェール大学卒業。レーガン、大ブッシュ、小ブッシュの3政権で高官ポスト。駐国連米国大使。2018〜19年、トランプ政権で大統領補佐官（国家安全保障問題担当）。著書に『ジョン・ボルトン回顧録』（写真：ブルームバーグ）

――覚書は、ホルムズ海峡の開放やイランの核兵器製造放棄など、14項目から成っていますが、イランに有利だと言われています。

イランにとって非常に有利な内容だ。例えば、ホルムズ海峡は、いかなる国によっても支配されるべきではない「国際海峡」だが、覚書はイランの支配を追認しているかのように見える。

トランプ大統領が覚書をたたき台にして交渉した最大の理由は、11月に中間選挙を控え、アメリカ内でのガソリン価格高騰を案じていたからだ。

覚書に基づき、（第1次トランプ政権が2018年に再開させたイラン産原油の禁輸という制裁を一時的に免除することで）イランと湾岸諸国から原油の輸出を増やすことができれば、世界の原油価格が下がり、アメリカの消費者価格も低下すると考えたのだろう。

だが、結果的に、それがイランに「息をつく余裕」を与えてしまった。原油の輸出を一時的に再開することで、イランは何十億ドルもの収益を上げられる立場にあったからだ。

イランに有利な点は、ほかにもある。核兵器開発問題だ。（覚書では核兵器製造の放棄が定められているとはいえ）同問題の交渉が先送りされる一方で、核兵器製造疑惑への制裁は科されないまま、時間が過ぎていった。これは、イランにとって「勝利」を意味する。

イランがトランプ大統領に仕掛けた心理戦

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

ホットイシュー
59 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

肥田 美佐子 ニューヨーク在住ジャーナリスト
ひだ みさこMisako Hida

東京都出身。『ニューズウィーク日本版』編集などを経て、単身ニューヨークに移住。アメリカのメディア系企業などに勤務後、独立。アメリカの経済問題や大統領選挙を取材。ジョセフ・E・スティグリッツらのノーベル賞受賞経済学者、「破壊的イノベーション」のクレイトン・M・クリステンセン、ベストセラー作家・ジャーナリストのマルコム・グラッドウェルやマイケル・ルイス、ビリオネア起業家のトーマス・M・シーベル、ジム・オニール元ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント会長（イギリス）、欧米識者への取材多数。（連絡先：info@misakohida.com）

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

銀行動乱 特集 19記事
注目キーワード
#経済安全保障 #タワーマンション #人生100年時代