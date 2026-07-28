政治・経済・投資 米連邦捜査局がドジャース筆頭オーナーの携帯電話とノートパソコンを押収していたことが判明､その背景事情とは？ 2分で読める 公開日時：2026/07/28 10:10 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 米大リーグ･ドジャースの筆頭オーナー､マーク･ウォルター氏の携帯電話とノートパソコンを米連邦捜査局（FBI）が昨年9月に押収していたことが､事情に詳しい複数の関係者の証言で明らかになった。金融取引に関する広範な捜査の一環という。 この記事は有料会員限定です 残り 563文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #事件･裁判 #財務・税務 #アメリカ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています "人口8000人の過疎の町"を全国区にした｢スーパー公務員｣が51歳で退職…新名刺に｢フリーアルバイター｣と記載したワケ ｢試合がなくても人がいっぱい｣｢札幌ドーム時代と大違い｣との声も。｢エスコンフィールドHOKKAIDO｣入場無料なのにガッポリ儲けが生まれるワケ 大谷翔平の第2子誕生｢産まされた｣批判への拭えない違和感…"年子論争"で｢被害者ムーブ｣する人の嘆かわしい正体 大谷翔平"捕手への詰め寄り"に｢怖すぎる｣｢チビりそう｣の声殺到も…それでも大谷が株を上げた《感情のトリック》の正体 大谷翔平｢第2子誕生｣の裏で過熱する《年子論争》…真美子夫人を勝手に心配する人々が陥った｢脳のバグ｣の正体 ハワイに苦手意識もあったが･･･LCC｢ZIPAIR｣でハワイへ《爆安往復5.7万円》のリアル､想定外の感想と落とし穴 50代男のひとり旅は楽しめるのか ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0