米連邦捜査局がドジャース筆頭オーナーの携帯電話とノートパソコンを押収していたことが判明､その背景事情とは？

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米大リーグ･ドジャースの筆頭オーナー､マーク･ウォルター氏の携帯電話とノートパソコンを米連邦捜査局（FBI）が昨年9月に押収していたことが､事情に詳しい複数の関係者の証言で明らかになった。金融取引に関する広範な捜査の一環という。