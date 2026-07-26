政治・経済・投資 #宇宙ビジネスの熱波 前の記事 次の記事 スペースXを猛追する中国ロケット勢には注意が必要だ…宇宙産業も太陽光パネルや電気自動車と同じ構図に 5分で読める 公開日時：2026/07/26 10:40 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES INDEX 打ち上げコストは劇減 宇宙もEVや太陽光発電と同じ道筋をたどるか 中国はクリーン技術で目覚ましい進展を遂げ､AIでも急速に台頭している。それでも､最先端の工学分野で米国が大きく先行している領域がある。それは宇宙だ。だが､その構図も変わろうとしている。 この記事は有料会員限定です 残り 2245文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #先端科学・研究開発 #自動車電動化 #政策 関連業界 #次世代自動車 #宇宙開発 #AI 関連企業 #トヨタ自動車 #テスラ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 宇宙ビジネスの熱波 2026/07/26 更新 27 記事 フォロー 前の記事 楽天･AST連合｢日本版スターリンク｣はどれほどつながるのか…1500億円の補助金事業｢J-LEO｣プロジェクトに残る課題 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢また失敗か｣｢資金が尽きる前にやめたほうが…｣の声も…日本初の民間ロケット｢カイロス｣が､"3連続失敗"も諦めないワケ 6月12日､〈Xデー〉が来る…スペースXが上場する日､AIバブルの崩壊が始まる…史上最悪のヤバいIPOに殺到する人々 コンビニでシェア8割､ボーイングにも納品…大手のTOTOやLIXILと戦わずに高シェアを獲得した水まわり企業の秘密 フィジカルAIで脚光｢小型減速機｣世界王者の野心━━創業56年目にプライム上場､ヒューマノイド部品で世界中から熱視線 宇宙ベンチャーのアストロスケールHDは半年で株価4倍超から一転急落…その背景にある3つの要因 ｢パナソニック解体｣のススメ／"潜在株式価値9兆円"の実現には会社分割も1つの選択肢 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0