スペースXを猛追する中国ロケット勢には注意が必要だ…宇宙産業も太陽光パネルや電気自動車と同じ構図に

1/1 PAGES

INDEX 打ち上げコストは劇減

宇宙もEVや太陽光発電と同じ道筋をたどるか

中国はクリーン技術で目覚ましい進展を遂げ､AIでも急速に台頭している。それでも､最先端の工学分野で米国が大きく先行している領域がある。それは宇宙だ。だが､その構図も変わろうとしている。