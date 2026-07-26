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スペースXを猛追する中国ロケット勢には注意が必要だ…宇宙産業も太陽光パネルや電気自動車と同じ構図に

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（写真：ブルームバーグ）

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中国はクリーン技術で目覚ましい進展を遂げ､AIでも急速に台頭している。それでも､最先端の工学分野で米国が大きく先行している領域がある。それは宇宙だ。だが､その構図も変わろうとしている。

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