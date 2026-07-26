メディア業界が恐れる｢グーグル･ゼロ｣　検索はAIで完結､独占の脅威が現実に…グーグル側の反論は？

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グーグルが2004年に株式公開の準備を進めていたとき、同社の共同創業者ラリー・ペイジは株主宛ての書簡で、このインターネット企業が世界に対して負う責任について次のように述べていた。

「健全に機能する社会には、質の高い情報への豊富で自由な偏りのないアクセスがあるべきだと私たちは考える」

グーグルはインターネットへの入り口として機能することで、その責任を果たした。人々の検索リクエストに対し、ハイパーリンクの一覧で答え、ユーザーを（特定の企業に支配されず、誰もが自由にアクセスできる）「オープンウェブ」へと送り出した。オープンウェブには、ビジネスを行う企業やメディア、大学などが運営する膨大な数のウェブサイトが存在し、ユーザーはさらに詳しい情報を求めてリンクをクリックしていった。その後の数十年で、グーグルは人々を広大なオープンウェブへ誘導することにより、地球上で最も裕福で強力な企業の1つになった。

ところがAIの時代に入った今、グーグルはオープンウェブから遠ざかっているように見える。オープンウェブを危険にさらしかねない動きだ。

AIモードがもたらした「明らかな変化」