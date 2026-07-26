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政治・経済・投資 #ストレイナーレポート

最高益のJPモルガンが警戒を解かないもの ダイモンCEOは｢これ以上は望めないほど良い状態に近づいている｣と語るが…

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株価も高水準

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JPモルガンが2026年4〜6月期決算を発表しました。収益は前年比15%増と大きく伸び、市場の活況を追い風に記録的な利益を上げています。ただ、好調な数字が並ぶほど、その持続性への問いは重くなります。今回の決算説明会は、まさにその問いに経営陣が正面から向き合う場となりました。

本連載「Strainer Report」はわかりやすい図表に定評のあるストレイナーの決算分析記事のうち、海外企業に関するレポートを掲載しています。詳細はStrainerをご覧ください

ジェイミー・ダイモンCEOは「これ以上は望めないほど良い状態に近づいている」と認めています。それでも語られたのは強気の見通しではなく、熱狂する市場との距離の取り方でした。金融危機を生き延び、20年にわたり同社を率いてきた経営者ならではの視点がにじみます。

けん引役となったウォール街ビジネスの裏で、質疑は経営の根幹にも及びました。AIがもたらす効率化の果実は誰の手に渡るのか。そして就任20年を超えたCEOは、次へのバトンをどう渡すのか。数字の好調さとは別の次元で、同社の今後を左右する論点が並んでいます。

絶好調の決算は、しばしば転換点の入り口でもあります。世界最大級の銀行は、この熱狂をどう乗りこなそうとしているのか。最高益の裏で、ダイモンCEOが備えているものとは何なのでしょうか。

熱狂する市場、銀行は「受け取る側」

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