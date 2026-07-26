〈川邊氏の証言③〉万年3位のヤフーのECをテコ入れ､買収されたZOZO･前澤氏は｢新しいことをやる｣／自分はAI起業家に

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ヤフーは2012年の宮坂学社長の新体制で、スマホシフトに乗り出した。その間、国内のポータルではヤフーは確固たる地位を築いたが、EC（ネット通販）の分野では、米アマゾンや楽天に差を付けられていた。

生鮮食品から家電まであらゆるものがPCやスマホ1つで玄関先に届く。インターネットで社会を物理的に一変させたのがECだ。だが、当時はCtoC（個人間取引）の「Yahoo!オークション」（ヤフオク）は健闘していたものの、ECの「Yahoo!ショッピング」は完全に2社の後塵を拝していた。ヤフーは広告がずっと順調で、ECには本気で踏み込めずにいたのである。

日本に進出するアマゾンと組まなかった

「ヤフーのEコマースって万年3位じゃん？」

親会社であるソフトバンク社長の孫正義さんは、ヤフーショッピングの会話になると、決まってそう言う。私が返す言葉を探していると、「これ、どうにかしないの？」と、さらに追い打ちをかけてくる。「いつ日本一になるか」「どうやってなるか」。こうしたやり取りは私が会長を退任するまでずっと続いていた。

実はこの話には因縁がある。

というのも、かつてアマゾンが日本進出を検討する際、ソフトバンクとの合弁を立ち上げる構想があったからだ。しかし、孫さんが当時ヤフー社長の井上雅博さんに相談したところ、「ECはウチでもやるので組まないでいいです」と言われ、結局、両社が組むことはなかった。

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