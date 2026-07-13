LINEヤフー｢カカクコム争奪｣で買収金額の引き上げに透ける本気度…来るAI時代に｢食べログ｣を手に入れたい巨人の本音

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「カカクコムを本気で欲しい。カカクコムには『食べログ』がある。われわれは日常利用、つまり毎日使うサービスにこだわっている会社だから」

LINEヤフーの元首脳はそう言い切る。そこには今回のM&Aで一歩も引かない意思がにじみ出ていた。

グルメサイト最大手「食べログ」や価格比較サイト「価格.com」を運営するカカクコムへの買収合戦が過熱の一途をたどっている。欧州投資ファンドのEQT、そして米投資ファンドのベインキャピタルと連合を組むLINEヤフーが、互いに買い付け価格を引き上げ合っているからだ。

両者が引き上げ「3000円vs.3384円」に

「EQTがカカクコムに非公開化を伴う買収について提案している」と報道で判明したのは今年4月23日。その後の5月12日、EQTが翌13日から7月2日までの期間でカカクコムにTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表。カカクコムもEQTの提案に賛同し、既存株主にTOBへの応募を推奨した。

EQTは24年からカカクコムに非公開化を含めた協議を行いたい旨を打診、協議を複数回重ねていた。25年12月にはカカクコムの筆頭株主であるデジタルガレージとコンソーシアム（共同事業体）を組んでいた。

ところがLINEヤフー・ベイン連合がEQTの進めるTOBに割って入ってきた。

4月にEQTが示した案では、カカクコム株の買い付け価格を1株当たり2300円としていた。しかし5月7日にLINEヤフー・ベイン連合が法的拘束力のない初歩的な提案で3000円を提示。それを受けてEQTは、5月13日からのTOBで同額の3000円に引き上げた。すると即座にLINEヤフー・ベイン連合が対抗して3232円に引き上げた。

その後、LINEヤフーはカカクコムへのデューデリジェンス（資産査定）を終え、7月1日に法的拘束力のある買収を正式に提案。併せて買い付け価格を3384円と再び引き上げた。TOBの実施はカカクコムの賛同を前提とする。しかも大株主であるKDDIの協力を得られれば買い付け価格を最大3500円にする。

当初こそEQT案を支持していたカカクコムだが、LINEヤフーの正式提案を受けて、翌2日にはTOBへの応募推奨を撤回。EQTに対して買い付け価格の再引き上げを申し入れている。同日、EQTは価格について言及せず、TOBの期間を7月16日まで延長することのみ発表した。さらに7月7日にTOB期間の再延長を公表し、7月22日までとした。