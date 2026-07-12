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政治・経済・投資 #ストレイナーレポート

エヌビディアが｢安全｣を託したのは､スマホメーカーからソフトウェア企業に姿を変えたブラックベリーだった

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業績は低迷しているが……

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BlackBerryが、2026年3〜5月期決算を発表しました。スマートフォンのブランドとして名前は知られていますが、いま何で稼いでいるかを知る人は多くありません。実体は、クルマやロボットの内部で動くソフトウェアの企業へと姿を変え、足元では好調な業績を続けています。かつて第一線から退いたと見られた会社が、静かに次の役割を見つけ始めています。

ジョン・ジアマッテオCEOは、この四半期を「コストの立て直しから、利益を伴う成長による価値創造へとページをめくる」段階だと位置づけました。実際に同社は、複数の事業で成長と利益を両立させ、本業の稼ぐ力を取り戻しつつあります。ただし、その転換を支えているものの正体は、決算の数字だけを見ても見えてきません。

本連載「Strainer Report」はわかりやすい図表に定評のあるストレイナーの決算分析記事のうち、海外企業に関するレポートを掲載しています。詳細はStrainerをご覧ください

稼ぐ力の源泉は、大きく二つの事業にあります。一つは自動車やロボットを動かす基本ソフト、もう一つは政府や防衛機関向けの安全な通信です。両事業がそろって伸び、全社の売上は1.53億ドルと会社の見通しを上回りました。調整後の利益（EBITDA）も前年から倍増しています。

かつて表舞台から消えたはずの会社が、いま最先端のAI企業に頼られ、各国政府の機密通信を託されようとしています。スマートフォンの敗者という印象とは、まるで違う姿です。BlackBerryは、いったい何を握っているのでしょうか。

クルマは「車輪のついたロボット」

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