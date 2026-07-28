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キオクシアHD再びストップ安､巨額投資や中国懸念でAI･半導体株急落

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（写真：ブルームバーグ）

28日の東京株式市場でAI･半導体関連株が軒並み急落した。AIへの巨額投資に対する懸念や中国勢の参入による競争激化が意識され､売りが膨らんでいる。

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