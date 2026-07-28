政治・経済・投資 キオクシアHD再びストップ安､巨額投資や中国懸念でAI･半導体株急落 3分で読める 公開日時：2026/07/28 16:35 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 28日の東京株式市場でAI･半導体関連株が軒並み急落した。AIへの巨額投資に対する懸念や中国勢の参入による競争激化が意識され､売りが膨らんでいる。 この記事は有料会員限定です 残り 1234文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #市場観測 #決算・業績 #韓国 関連業界 #半導体 #半導体製造装置 #AI 関連企業 #キオクシアホールディングス #ディスコ #東京エレクトロン #アドバンテスト #ソフトバンクグループ #村田製作所 #松井証券 #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 中国BYDの軽EV｢RACCO｣は実質199万5000円から…"補助金格差"で日産やホンダよりも割高に ｢反省点はとくにない｣ "自画自賛"会見で特別国会を締めくくった高市首相に迫りくる食料品減税と人事抗争の"運命の秋" 日曜劇場『VIVANT』3年の空白を埋める"ロケットスタート"の背景 前作の"ツッコミどころ"は鳴りを潜め､SNSでも絶賛の声 《医学部4浪》諦めて横国入学も4留して中退…30歳で無職･月収3万円の今も父から｢医者になれ｣と言われ続ける彼の呪縛〈再配信〉 ｢418円｣でビュッフェまで？サラダやアイス食べ放題で子ども歓喜！名古屋発｢ステーキハウス｣で驚愕した"異常なコスパ" ｢小遣いがどんどん削られる｣｢今日も弁当｣…愚痴だらけだったサラリーマンが自ら｢小遣い半分でいい｣と妻に宣言したまさかの理由 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0