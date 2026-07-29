日東電工が試される｢脱･スマホ依存｣､半導体領域に舵を切るグローバルニッチトップという生き方

日東電工の製品はスマートフォンなど身近な製品に多く搭載されている（撮影：ヒラオカスタジオ）

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INDEX 半導体向け高機能テープに商機

12年ぶりに社長交代

約12億6000万台（IDC調べ）――。2026年、この世界のスマートフォン出荷台数（25年）が停滞すると予測されている。巨大ビジネスを冷やす要因は、かつてない半導体メモリー価格の高騰だ。AIサーバー向けのメモリー需要が爆発的に増えており、スマホやパソコンで使われる汎用の半導体メモリーの需給が逼迫して価格が高騰している。

メモリー価格上昇を受けて、6月25日にはアップルがパソコンやタブレットの値上げを発表。あらゆる電子機器メーカーが値上げすると見られており、影響は当初の想定以上に広がっている。売価が上がれば消費者の買い控えは避けられそうにない。

こうした市場の変化に対応を迫られているのが、材料メーカーの日東電工だ。「グローバルニッチトップ」を商標登録している同社は、ディスプレーに使われる偏光板や内部の高精度基板、バッテリー固定用テープなどのニッチ分野で、世界のトップスマホメーカーらを顧客に抱える。

半導体向け高機能テープに商機

日東電工はスマホやパソコンに使われるフィルムや基板など、電子機器向け製品で営業利益の7割を稼いできたが、この“勝利の方程式”に変調を来している。

今26年度は主力のオプトロニクスセグメントの事業利益が、前期比1.2%減の1480億円に留まる見通しだ。前期に実施した製品撤退や一部商品の値下げなどの下押し要因が剥落するにもかかわらず、2期連続でマイナスに沈む。