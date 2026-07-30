有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資 #日本株＆米国株フォーキャスト

日経平均株価は6月の高値から1万円も下落…｢転換点｣の今こそ注目したい相場テーマ＆14銘柄

6分で読める 有料会員限定
6月の日経平均は7万円を上回っていた（撮影：梅谷秀司）
  • 村松 一之 和キャピタル 取締役 運用本部部長／フォーライクス 代表

INDEX

高市早苗政権の発足前後から、日本株は歴史的な上昇を遂げた。

自民党総裁選挙で高市氏が勝利する直前の2025年10月3日、日経平均株価の終値は4万5769円だった。その後、26年6月25日には7万2366円まで上昇。9カ月弱で約58％高、すなわち1.5倍を超える上昇を記録した。

ただし、この上昇を“高市政権への期待”だけで説明するのは適切ではない。

日本経済が長年のデフレからインフレへ移行し、企業がコストを価格転嫁しやすくなったことに加え、ガバナンス（企業統治）改革、東京証券取引所による資本コストや株価を意識した経営の要請、NISA（少額投資非課税制度）の拡充など、株価を押し上げる複合的な下地が形成されていた。その上に、高市政権による半導体、AI、エネルギー、安全保障を軸とする成長戦略が加わった形だ。

とりわけ今年2月の衆院選で自民党が大勝したことで、高市内閣の長期政権化も意識され、成長戦略実現への確信度合いが強まり、いわゆる「高市トレード」が加速。さらなる株高基調となった。

「高市トレード」からの変化

しかし、足元では日本株を取り巻く環境がやや変化している。日経平均は6月25日の7万2366円から7月29日の6万1434円まで1万円以上、下落した。政策の持続性と企業の耐久力を見極める局面へ移りつつあるのだ。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

日本株＆米国株フォーキャスト
18 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

村松 一之 和キャピタル 取締役 運用本部部長／フォーライクス 代表
むらまつ・かずゆきKazuyuki Muramatsu

1996年、静岡銀行入行。2年半の支店勤務後、資金証券部に配属。以降、2年間の法人部以外は米ニューヨーク支店などで市場関連業務に従事。2017年8月、和キャピタル入社。2021年3月から現職。テレビ東京「Newsモーニングサテライト」のレギュラーコメンテーター。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

クラウドファンディングの落し穴 特集 2記事
注目キーワード
#タワーマンション #安全保障 #熊本