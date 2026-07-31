有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗

東京建物｢ブリリア｣は供給戸数追わず一等地に集中…都内は｢1戸25億円｣の高額物件､関西や九州には伸びしろも

6分で読める 有料会員限定
東京建物は「ブリリア」ブランドの安心感と信頼感の醸成を図る（写真：東京建物）

INDEX

東京・南青山で、東京建物の超高額タワーマンションの建設が進んでいる。27階建ての「Brillia Tower 乃木坂」は2028年1月竣工予定で、東京メトロ千代田線乃木坂駅の地下鉄連絡出入口に直結する計画だ。近隣には東京ミッドタウンや国立新美術館、青山公園があるという一等地。最高額の住戸は3LDK（176㎡）で25億円だ。東京建物が力を入れる富裕層向けマンションの象徴といっていい。

Brillia Tower 乃木坂の完成予想図（中央）。東京建物の「今」を象徴する建物だ（画像：東京建物）

マンション業界には「メジャーセブン」という言葉がある。住友不動産や野村不動産など主要なマンションデベロッパー7社を指し、東京建物もその1社だ。ただ、供給戸数では7社の間で大きな開きがある。供給戸数売り主別ランキング（不動産経済研究所、25年）で、東京建物は1054戸・全国19位だった。メジャーセブンの中では最も少ない。ランキング首位のオープンハウスグループは6597戸、2位の野村不動産も3190戸で3倍の開きがある。

東京建物の秋田秀士・専務住宅事業本部長は「当社は供給戸数にこだわっているわけではない」と話す。かつては供給戸数拡大を掲げたが、08年のリーマンショックが転機になった。戸数拡大の目標が先行すると、駅から遠いなど難がある土地でも仕入れに走る。結果として事業の採算が厳しくなるだけでなく、下手にコストを削ると積み上げてきた「Brillia」（ブリリア）のブランドにも傷をつけかねない。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗
23 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

大塚 隆史 東洋経済 記者
おおつか たかふみTakafumi Otsuka

広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などを担当。現在は会社四季報オンライン編集部に所属。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

クラウドファンディングの落し穴 特集 3記事
注目キーワード
#タワーマンション #安全保障 #熊本