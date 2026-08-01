『オリジン』誕生前夜､いつまでも｢ガンダムの安彦｣と言われるのはごめんだと思っていた 安彦良和氏インタビュー①

漫画『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』はどのような経緯で生み出されたのか（撮影：梅谷秀司）

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漫画家、アニメ監督として多くの作品を生み出してきた安彦良和氏（78）。1979年テレビ放送開始の『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当、80年代にはテレビアニメ『巨神ゴーグ』やアニメ映画『ヴイナス戦記』の監督を務め、漫画家としては『ナムジ』『虹色のトロツキー』をはじめ多くの作品を発表している。

2026年5月には、新作漫画『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版。幕末〜明治の実業家・五代友厚を主人公に福島の半田銀山復興を描いた。この作品は、福島県桑折町の町制施行70周年を記念して描き下ろした『半田銀山昔語り』（25年9月出版）と対になる。

かつて安彦氏の曽祖父ら一家は半田銀山地域（桑折町）で暮らしたという。自身のルーツに思いを馳せ桑折町で取材した成果が『半田銀山昔語り』であり、その桑折町の歴史に新たな五代友厚像を融合させた物語が『銀色の路』だ。創作への意欲は、78歳の今も衰えない。

――今回のインタビューでは、2000年以降の出来事にフォーカスしてお話を伺います。まずは、安彦さんの00年代の代表的な仕事、漫画『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』（以下『オリジン』）についてお聞かせください。この作品は、01年の『ガンダムエース』創刊と同時に連載が始まりました。

そもそも『ガンダムエース』は、『オリジン』を載せるために作ってもらった雑誌なんです。角川書店に井上伸一郎という編集者がいた。角川の社長までいったんだけども、最近辞めてフリーになったらしい（※）。その男が古い知り合いだった。

角川歴彦さんの側近であり、アイデアマン。そんな井上がいるんで、角川に（『ガンダム』の漫画を描くと）言えば何かやってくれるんじゃないかなと思ったら、即決で「じゃあ雑誌を作りましょう」って。

（※編集注：井上伸一郎氏は、漫画誌『月刊少年エース』の創刊編集長などを経て2007年角川書店社長、19年KADOKAWA副社長。現在は合同会社ENJYU代表、ZEN大学客員教授。インタビュー記事はこちら ）

角川には少年誌があるから、僕の漫画もそこに載っけてくれればいいかなと思っていた。そうしたら、新しい雑誌を作っちゃおうと言う。そこまでやってくれるとは思わなかったんですけど。

――時期的にはいつ頃の話ですか。