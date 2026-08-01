有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
キャリア・教育 #本当に強い大学2026

問われる大学統治の実効性｢大学ガバナンス･コード｣をどこまで徹底できるか

8分で読める 有料会員限定
東京大医学部付属病院の関係者による汚職事件を受け、1月28日に行った記者会見で謝罪する同大・藤井輝夫総長（撮影：今井康一）

INDEX

大学での不祥事が相次ぎ、ガバナンスの実効性が問われている。共同研究をめぐる東京大学医学部の贈収賄事件、過去の日本大学の脱税・背任事件やアメリカンフットボール部の違法薬物問題は、大学運営への信頼を揺さぶった。大学の自浄作用が試されているのだ。

「東京大の事件は、今の時代にまさか、というのが率直な思い。関係者だけでなく、他大学にも衝撃を与えたはずだ」と話すのは、企業ガバナンスに詳しい青山学院大学名誉教授・東京都立大学特任教授の北川哲雄氏。同氏は長年、企業の統治改革を研究してきた立場から、大学にも透明性や実効性のある仕組みが必要だと説く。

少子化や補助金の減少など、大学を取り巻く環境は厳しい。質の高い教育研究の維持、財務基盤の強化、不祥事の防止、社会的信頼の確保に向け、各大学はガバナンス強化を急いでいる。背景には、大学が教育機関であると同時に、研究費や補助金、寄付金、授業料を扱う社会的組織であるという現実がある。問われるのは法令違反を防ぐ仕組みだけではなく、研究費の管理、産学連携、学生対応、ハラスメント防止、財務情報の開示、理事会と教学組織の関係など、運営全体をどう点検し、社会に示すかだ。「企業がそうだったように、大学も時間をかけて体制を整えてきた。それだけに東京大で徹底されていなかったことは残念でならない」（北川氏）。

コード策定で大学を支援

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

本当に強い大学2026
46 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

大正谷 成晴 編集者・ライター
おしょうだに・しげはる

1973年生まれ。フリーランスの編集・ライター。ビジネス全般、株式投資、FX、投資信託、クレジットカード、介護など、幅広いジャンルで取材・執筆を行っている。著書に『1万円からはじめるFX超入門』。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

キャリア・教育

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

新規特集案内 特集 12記事
注目キーワード
#公益法人・NPO #自動車販売・購入 #災害