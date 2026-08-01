共学化や募集停止が続出…｢女子大学｣存続のカギは大規模改革の中身を伝える情報発信にあり

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INDEX 外国語学習の意味が変化

女子大の存在意義とは

風雲急を告げているのか。厳しい経営状況に直面する女子大で、さまざまな動きが表面化してきた。学生募集停止などが相次ぐ一方、大規模な組織再編や共学化を選択して生き残りを図ろうとする取り組みも活発化する。

日本女子大学が、120年以上続いた「フラッグシップ」ともいうべき学部の歴史に終止符を打つことを決めた。「家政学部」の学科を2028年度までにすべて学部として独立させる構想をぶち上げたのだ。これに伴い、1901年の開学以来、4万人以上の卒業生を輩出した同学部の名称が消える。決断を下した背景には、「家政学」という学問の領域が従来から広がってきたことがある。現在カバーするのは「衣」「食」「住」にとどまらず、生活経済や化学、生物、工学など社会科学や自然科学の分野にも及ぶ。だが、「家政学といえば、女性の学問領域」という固定観念も残る。このため、学部の看板を変えることで、学びの特徴を正確に伝えようとの思いがあった。

篠原聡子学長は「文理融合を推進するために、（学部間などの）垣根を低くする狙いもある」と話す。29年4月には理工学部の開設を計画。家政学部からの「株分け」（同学長）で誕生した理学部が理工学部に生まれ変わる。伝統ある家政学部の改組は大規模な学部再編のプロローグだ。

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