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ビジネス #クラウドファンディングの落し穴

｢うぶごえ｣の宣伝に利用されたメディア､"善意"で見過ごされるリスク…クラウドファンディングは寄付か営利事業か

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地方鉄道を支援するクラウドファンディングは好意的に新聞などで取り上げられた（写真：編集部撮影）

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支援金の未払いが複数発生しているクラウドファンディング（CF）サイト「うぶごえ」。同サイトのCFは、雑誌や新聞などで好意的に取り上げられていた。結果的にメディアが"宣伝してしまった”ことで被害を拡大させた可能性がある。背景には、CFが「善意」を前提にした活動であることばかりに目が行き、運営事業者は営利を目的にしている実態を軽視したことにある。

岡田氏「迷惑をかけるかもしれない」

鉄道雑誌『旅と鉄道』を発行する出版社・イカロス出版（東京）に、2026年に入ってから、鉄道事業者から「支援金が支払われていない」と問い合わせが来るようになった。

24年に吸収合併した出版社・天夢人の時代から、『旅と鉄道』はうぶごえと連携した鉄道事業者向けの企画「旅と鉄道クラウドファンディング」を展開し、CFに関する記事を複数回掲載してきた。同企画の一貫として実施されたCFの支援金が、実施者に支払われていないと伝えられた。今年7月までに4つの鉄道事業者が未払いを公表している。

雑誌『旅と鉄道』。この号では編集長によるうぶごえ副社長へのインタビューを掲載していた（当時）（写真：編集部撮影）

予兆はあった。イカロス出版が問題を認識していなかった26年1月、月1回の情報共有のためのオンライン会議で突然、うぶごえの代表取締役の岡田一男氏から「資金繰りの問題が生じている。迷惑をかけるかもしれない」といった旨の説明があった。解決に努めているとも説明されたが、実際に問題が生じた。

「CFの可能性は無限」と雑誌で紹介

企画名に「旅と鉄道」と銘打たれているものの、実はイカロス出版はCFの実施にほとんど関わっていなかったという。同社の説明によると、「旅と鉄道クラウドファンディング」でCFを実施した際にも、あくまで契約はうぶごえとCFを実施する鉄道事業者の二者間で結ばれ、サイトや資金管理への関与はなかった。

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クラウドファンディングの落し穴
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小島 駿佑 東洋経済 記者
こじま しゅんすけShunsuke Kojima

繊維・化学業界を担当。大学卒業後、全国紙で岐阜市、名古屋市での勤務を経て、2026年2月に東洋経済新報社入社。学生時代は主に文芸、文化批評、現代思想を学び、今でも趣味はインドア派。ネットカルチャー全般が趣味。新潟県新潟市出身。

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