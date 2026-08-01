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ビジネス #安彦良和が語る ガンダム、漫画、アニメ

｢単純な勧善懲悪じゃないからいい｣､富野由悠季のガンダムが薄っぺらな話のわけがない　安彦良和氏インタビュー②

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全8回の2回目では、シャアの過去編を描いた理由や、富野由悠季氏への思いが語られる（撮影：梅谷秀司）

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漫画家、アニメ監督として多くの作品を生み出してきた安彦良和氏（78）。1979年テレビ放送開始の『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当、80年代にはテレビアニメ『巨神ゴーグ』やアニメ映画『ヴイナス戦記』の監督を務め、漫画家としては『ナムジ』『虹色のトロツキー』をはじめ多くの作品を発表している。
2026年5月には、新作漫画『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版。幕末〜明治の実業家・五代友厚を主人公に福島の半田銀山復興を描いた。この作品は、福島県桑折町の町制施行70周年を記念して描き下ろした『半田銀山昔語り』（25年9月出版）と対になる。創作への意欲は、78歳の今も衰えない。
生涯現役のクリエイターは、自身の仕事、漫画、アニメをどう見ているのか。東洋経済「21世紀の証言」登場時のインタビューをフルバージョンとして公開する。全8回の2回目では、シャアの過去編を描かなければならなかった理由や、『機動戦士ガンダム』を共につくった富野由悠季氏への思いが語られる。
1回目：『オリジン』前夜、いつまでも「ガンダムの安彦」と言われるのはごめんだと思っていた

――『機動戦士ガンダム』以降、ガンダムシリーズとして多くの作品が新たに制作されました。

いろんなものがあっていいんですけどね。ただ、その中でだんだん、自分が関わった最初のオリジナル（『機動戦士ガンダム』）が薄れていくというか。そういう感じがして、もういいやって気になるわけです。

ところが、（ガンダムの漫画化について）いろいろ説得されているうちに、「最初のガンダムって何だ」ということを知らせなきゃいけない感じがしてきた。「これだよ」って。「ガンダムはもともとこういう話だよ」と再提示すべきかなと、だんだん気が変わってきて。

安彦良和（やすひこ・よしかず）／漫画家、アニメ監督。1947年北海道生まれ。70年からアニメーターとして活躍。『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当。『ナムジ』『虹色のトロツキー』など漫画作品も多数 。直近では、2025年9月に『半田銀山昔語り』、26年5月に『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版（撮影：梅谷秀司）

『オリジン』（漫画『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』）の依頼のために、山浦（栄二）さんと、当時の（サンライズの）吉井（孝幸）社長が熱心に何度もうちに来られた。とくに吉井というのがいい男で、世話にもなってたんで。彼が社長になる前からね。山浦さんにもいろいろ企画書を出させていただいたりして、お世話になってたんで、（2人とも）断りにくい相手ではあった。

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安彦良和が語る ガンダム、漫画、アニメ
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山本 舞衣 『週刊東洋経済』編集者
やまもと まいMai Yamamoto

2008年早稲田大学商学部卒業、東洋経済新報社入社。データ編集、書籍編集、書店営業・プロモーション、育休を経て、2020年4月『週刊東洋経済』編集部に。「経済学者が読み解く現代社会のリアル」や書評の編集などを担当。

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