｢単純な勧善懲悪じゃないからいい｣､富野由悠季のガンダムが薄っぺらな話のわけがない　安彦良和氏インタビュー②

全8回の2回目では、シャアの過去編を描いた理由や、富野由悠季氏への思いが語られる（撮影：梅谷秀司）

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漫画家、アニメ監督として多くの作品を生み出してきた安彦良和氏（78）。1979年テレビ放送開始の『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当、80年代にはテレビアニメ『巨神ゴーグ』やアニメ映画『ヴイナス戦記』の監督を務め、漫画家としては『ナムジ』『虹色のトロツキー』をはじめ多くの作品を発表している。

2026年5月には、新作漫画『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版。幕末〜明治の実業家・五代友厚を主人公に福島の半田銀山復興を描いた。この作品は、福島県桑折町の町制施行70周年を記念して描き下ろした『半田銀山昔語り』（25年9月出版）と対になる。創作への意欲は、78歳の今も衰えない。

――『機動戦士ガンダム』以降、ガンダムシリーズとして多くの作品が新たに制作されました。

いろんなものがあっていいんですけどね。ただ、その中でだんだん、自分が関わった最初のオリジナル（『機動戦士ガンダム』）が薄れていくというか。そういう感じがして、もういいやって気になるわけです。

ところが、（ガンダムの漫画化について）いろいろ説得されているうちに、「最初のガンダムって何だ」ということを知らせなきゃいけない感じがしてきた。「これだよ」って。「ガンダムはもともとこういう話だよ」と再提示すべきかなと、だんだん気が変わってきて。

『オリジン』（漫画『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』）の依頼のために、山浦（栄二）さんと、当時の（サンライズの）吉井（孝幸）社長が熱心に何度もうちに来られた。とくに吉井というのがいい男で、世話にもなってたんで。彼が社長になる前からね。山浦さんにもいろいろ企画書を出させていただいたりして、お世話になってたんで、（2人とも）断りにくい相手ではあった。