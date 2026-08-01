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編集部厳選､注目の経済ニュース！【8月1日】今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

日経平均株価は6月の高値から1万円も下落…｢転換点｣の今こそ注目したい相場テーマ＆14銘柄
村松 一之

高市政権発足以降､日本株は歴史的な高騰を見せましたが､その背景には複数の要因が存在します。政権支持率や金利動向などのリスクも浮上する中､どのように銘柄を選んでいくべきでしょうか。

〈熊本地震〉製造業への影響を分析､TSMC､ルネサス､ホンダ…半導体や自動車の生産への影響は限定的
東洋経済 編集部

7月28日､熊本県を襲った震度7の大地震は､地域産業に大きな影響を及ぼしました。半導体から自動車まで､主要企業の工場では操業停止や安全確認が相次ぎ､各社は供給体制や復旧への対応に追われています。記事では29日時点の各社の状況をお伝えしていますが、「緊急特集 令和8年熊本地震」で随時アップデートしています。

〈川邊氏の証言③〉万年3位のヤフーのECをテコ入れ､買収されたZOZO･前澤氏は｢新しいことをやる｣／自分はAI起業家に
大野 和幸

連載「21世紀の証言」、川邊健太郎氏の証言の最終回。ZOZOを子会社化した際、「次の新しいことをやりたい」と前澤友作氏は言いました——。今回はヤフー時代のECを振り返ります。

日東電工が試される｢脱･スマホ依存｣､半導体領域に舵を切るグローバルニッチトップという生き方
徳田 菜月

特集「日東電工 ニッチトップの生き方」の1本。半導体メモリー価格の高騰を受けて、世界のスマートフォン出荷が鈍化する見通しです。日東電工の主力事業に黄信号が灯る中、半導体製品へのポートフォリオ転換で新たな成長を目指す方針を掲げました。4月に就任した新社長の下、どのような戦略が進められるのでしょうか。

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【来週はトヨタ自動車などの決算発表】
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東洋経済 編集部
とうようけいざいへんしゅうぶ

『週刊東洋経済』や「東洋経済オンライン」会員限定の特集・記事の編集を担当。

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