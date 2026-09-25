死亡リスクを38％減らす｢がん遺伝子パネル検査｣…立ちはだかる財政問題を突破できるか

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革新的な医薬品の開発競争が激しくなる中、国内の創薬力向上に資すると目されてきたのが、2019年に保険適用された「がん遺伝子パネル検査」（以下、パネル検査）だ。

パネル検査では、がん患者の遺伝子に生じた変異を網羅的に解析し、その患者に最適な治療の提案につなげる。膨大な遺伝子情報（ゲノムデータ）が集まるため、データを活用できれば製薬企業や研究機関による医薬品開発が加速すると期待された。