ビジネス #製薬 逆風下の勝ち筋 前の記事 次の記事 死亡リスクを38％減らす｢がん遺伝子パネル検査｣…立ちはだかる財政問題を突破できるか 3分で読める 公開日時：2026/09/25 17:01 有料会員限定 （写真：metamorworks / PIXTA） 野中 大樹 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES 革新的な医薬品の開発競争が激しくなる中、国内の創薬力向上に資すると目されてきたのが、2019年に保険適用された「がん遺伝子パネル検査」（以下、パネル検査）だ。 パネル検査では、がん患者の遺伝子に生じた変異を網羅的に解析し、その患者に最適な治療の提案につなげる。膨大な遺伝子情報（ゲノムデータ）が集まるため、データを活用できれば製薬企業や研究機関による医薬品開発が加速すると期待された。 この記事は有料会員限定です 残り 1152文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #薬価改定 #大衆薬（OTC薬、市販薬） 関連業界 #医薬品 #先端医薬ベンチャー #医療テック #投資ファンド 関連企業 #武田薬品工業 #第一三共 #小野薬品工業 #アステラス製薬 #ファイザー #中外製薬 #エーザイ #塩野義製薬 #住友ファーマ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 製薬 逆風下の勝ち筋 2026/09/25 更新 12 記事 フォロー 前の記事 トランプ大統領｢薬価引き下げショック｣で製薬企業に激震､日本に新薬が入らなくなる？ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています iPS細胞製品が保険適用 日本が再生医療を｢産業化｣するために不可欠なこと…｢ハートシート｣の失敗から何を学ぶか 膵臓がん｢生存期間を2倍に延ばした｣新薬の臨床試験結果 世界のがん治療医がスタンディングオベーションしたワケ 日本の創薬力低下を招いた真因…巻き返しを図る有望バイオベンチャーを業界ベテラン記者が解説 山田五郎さん（67）の死因｢原発不明がん｣とはどんな病か 難治といわれてきたがんに最新のゲノム解析が示す"光" 第一三共の研究開発トップが明かす"がんで世界トップ5"への自信の根拠 ｢ADCの先駆者は私たち。追う側には回らない｣ 【8月5日スタート】"がんで世界トップ5入り"の野望に高まる期待と不安の正体｢第一三共『抗がん剤帝国』への苦闘｣ 野中 大樹 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 のなか だいきDaiki Nonaka 熊本県生まれ。週刊誌記者を経て2018年に東洋経済新報社入社。東洋経済編集部。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0