〈幹部直撃〉セールスフォースが出した｢SaaS終末論｣への答え…アンソロピック､エヌビディアと相次ぐ提携の舞台裏

「SaaS不要論」への最大の反証
――8月26日に第2四半期決算と併せて発表されたアンソロピックとの戦略的パートナーシップ「Claudeforce（クロードフォース）」 は、年初来低迷していたセールスフォースの株価を大きく押し上げました。この提携が持つ意味は何でしょうか？
両社による提携は、われわれが手作業で静的なUI（ユーザーインターフェイス）を操作していた従来のエンタープライズソフトウェアから、ビジネスルールや安全性を厳密に守りながらAIエージェントが動的に推論・実行するエージェンティック（自律的）
これによりセールスフォースのユーザーは、セールスフォースに直接ログインすることなく、クロードの画面上からデータの参照・更新やガバナンスの利いた（編集注・安全かつ信頼性の高い運用という意味）アクションを実行することができる。クロードフォースは商談準備やパイプライン更新など、37種類の事前構築された営業スキルから提供が始まっており、今後はカスタマーサービス、マーケティング、金融やヘルスケアなど特定業界向けのワークフローにも拡張される。
この提携は、両社の現場社員が互いのツールを組み合わせて利用していた実務パターンから生まれた。アンソロピックは自社のCRM基盤としてセールスフォースを採用・運用しており、セールスフォース側も社内の全開発者やナレッジワーカー向けにクロード・エンタープライズやクロード・コードを推奨AIツールとして導入している。
セールスフォースは、自社プラットフォームのUIをChatGPT、Gemini（ジェミニ）、Microsoft Teamsなどにも置き換える「AIforce」戦略を進めているが、その中でもアンソロピック社は最も手厚く共同開発を進めてきた最優先パートナーと位置づけている。
――半年前までは、アンソロピックのAIエージェントであるクロードコワークがSaaS企業の存在を脅かすと見られていました。セールスフォースはSaaSの死を克服したと考えてもいいのでしょうか？
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