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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【79】pono／双子育児の悩みをアプリで相談

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アプリ「moms」のサービス画面
当事者しかいないため、気軽に相談できる（写真：pono）

［社 名］pono（ポノ）
［設 立］2025年2月
［資本金（資本準備金含む）］300万円
［社員数］2人／31人
［代表者名］牛島智絵
［所在地］福岡県福岡市
   連続起業家 

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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杉山 直隆 オフィス解体新書・代表
すぎやま なおたかNaotaka Sugiyama

1975年生まれ。専修大学法学部卒業後、カデナクリエイト入社。ビジネス誌やビジネス書、企業の社内報・PR誌の執筆・編集を主に手がける。2016年に独立（屋号：オフィス解体新書）。社会人インターンシップ情報を紹介するブログメディア「30歳からのインターンシップ」を立ち上げ、取材活動をしている。共著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』『図解&事例で学ぶ入社1年目の教科書』『クイズ商売脳の鍛え方』など。

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