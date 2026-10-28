ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【85】MNTSQ／アンフェアな契約を駆逐する 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 板谷CEOは長島・大野・常松法律事務所の弁護士（写真：MNTSQ） 伊藤 歩 金融ジャーナリスト フォロー 1/1 PAGES ［社 名］MNTSQ（モンテスキュー） ［設 立］2018年11月 ［資本金（資本準備金含む）］1億1499万円 ［社員数］122人／125人 ［代表者名］板谷隆平 ［所在地］東京都中央区 この記事は有料会員限定です 残り 544文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #ネット・IT #SaaS（サース） 関連業界 #ソフトウェア（業務特化） #弁護士事務所 #AI（国内） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【86】ディーウェザー／気象状況を数m単位で予測 前の記事 すごいベンチャー【84】Sinumy／スマホでハンズフリー認証 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 伊藤 歩 金融ジャーナリスト フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いとう・あゆみAyumi Ito 1962年神奈川県生まれ。ノンバンク、外資系銀行、信用調査機関を経て独立。主要執筆分野は法律と会計だが、球団経営、興行の視点からプロ野球の記事も執筆。著書は『ドケチな広島、クレバーな日ハム、どこまでも特殊な巨人 球団経営がわかればプロ野球がわかる』（星海社新書）、『TOB阻止完全対策マニュアル』（ZAITEN Books）、『優良中古マンション 不都合な真実』（東洋経済新報社）『最新 弁護士業界大研究』（産学社）など。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0