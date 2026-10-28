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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【85】MNTSQ／アンフェアな契約を駆逐する

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板谷CEO
板谷CEOは長島・大野・常松法律事務所の弁護士（写真：MNTSQ）
  • 伊藤 歩 金融ジャーナリスト

［社 名］MNTSQ（モンテスキュー）
［設 立］2018年11月
［資本金（資本準備金含む）］1億1499万円
［社員数］122人／125人
［代表者名］板谷隆平
［所在地］東京都中央区

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伊藤 歩 金融ジャーナリスト
いとう・あゆみAyumi Ito

1962年神奈川県生まれ。ノンバンク、外資系銀行、信用調査機関を経て独立。主要執筆分野は法律と会計だが、球団経営、興行の視点からプロ野球の記事も執筆。著書は『ドケチな広島、クレバーな日ハム、どこまでも特殊な巨人　球団経営がわかればプロ野球がわかる』（星海社新書）、『TOB阻止完全対策マニュアル』（ZAITEN Books）、『優良中古マンション 不都合な真実』（東洋経済新報社）『最新 弁護士業界大研究』（産学社）など。

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