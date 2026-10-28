ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【73】tamateco／日本の｢ガチャ文化｣を世界へ 2分で読める 公開日時：2026/10/28 05:00 有料会員限定 tamatecoがコンサルティングを手がけた台湾のカプセルトイ専門店（写真：tamateco） 花輪 更沙 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］tamateco（タマテコ） ［設 立］2025年4月 ［資本金（資本準備金含む）］4000万円 ［社員数］2人／5人 ［代表者名］松井一平 ［所在地］福岡県福岡市 この記事は有料会員限定です 残り 537文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #カプセルトイ #IP（知的財産） #スタートアップ 関連業界 #コンサルティング #玩具 #IP（キャラクタービジネス） 関連企業 #ハピネット 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 80 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【74】Wunderbar／タレントやキャラを企業とつなぐ 前の記事 すごいベンチャー【72】NOTHING NEW／新鋭の発掘に挑む〝カンヌ出品〞映画会社 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 【独自】講談社が出資を決定…｢日本のサッカーを草の根から変革する｣福岡発異色ベンチャー企業の構想力 花輪 更沙 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 はなわ さらさSarasa Hanawa 流通・小売り業界を担当。大学卒業後、全国紙での勤務を経て2026年7月に東洋経済新報社入社。趣味はクラシックバレエ鑑賞、御朱印集め、旅行。兵庫県西宮市出身。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0