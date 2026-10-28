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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【73】tamateco／日本の｢ガチャ文化｣を世界へ

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カプセルトイ専門店の店内
tamatecoがコンサルティングを手がけた台湾のカプセルトイ専門店（写真：tamateco）

［社 名］tamateco（タマテコ）
［設 立］2025年4月
［資本金（資本準備金含む）］4000万円
［社員数］2人／5人
［代表者名］松井一平
［所在地］福岡県福岡市

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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花輪 更沙 東洋経済 記者
はなわ さらさSarasa Hanawa

流通・小売り業界を担当。大学卒業後、全国紙での勤務を経て2026年7月に東洋経済新報社入社。趣味はクラシックバレエ鑑賞、御朱印集め、旅行。兵庫県西宮市出身。

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