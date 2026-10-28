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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【74】Wunderbar／タレントやキャラを企業とつなぐ

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「スケッチ」のサービス画面
（写真：Wunderbar）

［社 名］Wunderbar（ヴンダーバー）
［設 立］2019年3月
［資本金*］4999万円
［社員数］42人／63人
［代表者名］長尾慶人
［所在地］東京都渋谷区
   連続起業家 

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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百瀬 康司 フリーランスライター
ももせ こうじKoji Momose

1971年、長野県生まれ。95年からフリーランスライターとして活動開始。マネー・ビジネスの分野を中心に、雑誌、Web、書籍など各種媒体で取材・執筆を行う。近年は終活、介護、医療といったテーマに取り組むことも多い。その他企業や大学のオウンドメディアで取材・執筆を行う。

 

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