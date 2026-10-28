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すごいベンチャー【72】NOTHING NEW／新鋭の発掘に挑む〝カンヌ出品〞映画会社

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アニメ映画『我々は宇宙人』のビジュアル
アニメ映画『我々は宇宙人』は、カンヌ国際映画祭の監督週間に正式出品された　©NOTHING NEW, MIYU PRODUCTIONS

［社 名］NOTHING NEW（ナッシングニュー）
［設 立］2022年4月
［資本金*］5000万円
［社員数］4人／10人
［代表者名］林 健太郎
［所在地］東京都渋谷区

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森田 宗一郎 東洋経済 記者
もりた そういちろうSoichiro Morita

2018年4月、東洋経済新報社入社。広告・マーケティングとアニメ・出版業界を担当。過去の担当特集は「広告激変」「日本アニメ狂騒曲 第2幕」「シン・東宝」「孫正義 動き出した最終章」「メルカリの反省」「集英社、講談社、小学館の野望」「サイバーエージェント ポスト藤田時代の茨道」など。

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