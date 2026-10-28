ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【72】NOTHING NEW／新鋭の発掘に挑む〝カンヌ出品〞映画会社 2分で読める 公開日時：2026/10/28 05:00 有料会員限定 アニメ映画『我々は宇宙人』は、カンヌ国際映画祭の監督週間に正式出品された ©NOTHING NEW, MIYU PRODUCTIONS 森田 宗一郎 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］NOTHING NEW（ナッシングニュー） ［設 立］2022年4月 ［資本金*］5000万円 ［社員数］4人／10人 ［代表者名］林 健太郎 ［所在地］東京都渋谷区 この記事は有料会員限定です 残り 538文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #アニメ #IP（知的財産） 関連業界 #映画・アニメ #ゲーム #動画配信 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 80 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【73】tamateco／日本の｢ガチャ文化｣を世界へ 前の記事 すごいベンチャー【71】AnotherBall／スマホ1台でVTuberデビュー 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 森田 宗一郎 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 もりた そういちろうSoichiro Morita 2018年4月、東洋経済新報社入社。広告・マーケティングとアニメ・出版業界を担当。過去の担当特集は「広告激変」「日本アニメ狂騒曲 第2幕」「シン・東宝」「孫正義 動き出した最終章」「メルカリの反省」「集英社、講談社、小学館の野望」「サイバーエージェント ポスト藤田時代の茨道」など。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0