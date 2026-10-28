ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【71】AnotherBall／スマホ1台でVTuberデビュー 2分で読める 公開日時：2026/10/28 05:00 有料会員限定 大湯CEOは、「今後VTuberの数が減ることはない」と語る（写真：AnotherBall） 田中 理瑛 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］AnotherBall（アナザーボール） ［設 立］2022年5月 ［資本金（資本準備金含む）］20万米ドル ［社員数］30人／40人 ［代表者名］大湯俊介 ［所在地］シンガポール 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 531文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #IP（知的財産） 関連業界 #ゲーム #動画配信 #IP（キャラクタービジネス） 関連企業 #ＫＤＤＩ #ソニー 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 80 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【72】NOTHING NEW／新鋭の発掘に挑む〝カンヌ出品〞映画会社 前の記事 すごいベンチャー【70】Cloverse／生成AIで衣服の着用画像を作成 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 〈スタートアップランキング〉9月の資金調達トップ20､製造業AIプラットフォームの｢キャディ｣がトップの103億円 シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ ｢アップル大国｣に挑む､スマホベンチャー･ナッシングのファッションブランド出身CBOが描く日本市場の攻略法 田中 理瑛 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 たなか りえRie Tanaka 北海道生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。ゲーム・玩具、キャラクターなどのエンタメ業界を担当。以前の担当は工作機械・産業用ロボット、医療機器、食品など。趣味は東洋武術。日本証券アナリスト協会検定会員。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0