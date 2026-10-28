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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【71】AnotherBall／スマホ1台でVTuberデビュー

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大湯CEO
大湯CEOは、「今後VTuberの数が減ることはない」と語る（写真：AnotherBall）

［社 名］AnotherBall（アナザーボール）
［設 立］2022年5月
［資本金（資本準備金含む）］20万米ドル
［社員数］30人／40人
［代表者名］大湯俊介
［所在地］シンガポール
   連続起業家 

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田中 理瑛 東洋経済 記者
たなか りえRie Tanaka

北海道生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。ゲーム・玩具、キャラクターなどのエンタメ業界を担当。以前の担当は工作機械・産業用ロボット、医療機器、食品など。趣味は東洋武術。日本証券アナリスト協会検定会員。

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