ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【70】Cloverse／生成AIで衣服の着用画像を作成 2分で読める 公開日時：2026/10/28 05:00 有料会員限定 中谷社長は生成AIの中でも画像生成の技術に着目し、サービスを開発した（写真：編集部撮影） 井上 沙耶 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Cloverse（クロバース） ［設 立］2023年7月 ［資本金（資本準備金含む）］300万円 ［社員数］非公開／15人 ［代表者名］中谷健太郎 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 541文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #生成AI #ファッション #スタートアップ 関連業界 #eコマース #アパレル #AI（国内） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 80 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【71】AnotherBall／スマホ1台でVTuberデビュー 前の記事 すごいベンチャー【69】CUSTA／法人向けのノベルティを効率生産 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 井上 沙耶 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いのうえ さやSaya Inoue 自動車業界を担当後、現在は専門店やアパレルなど小売業界を担当。大学時代は写真部に所属。趣味は漫画を読むこと、映画のサントラを聴くこと。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0