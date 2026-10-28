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すごいベンチャー【70】Cloverse／生成AIで衣服の着用画像を作成

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中谷社長
中谷社長は生成AIの中でも画像生成の技術に着目し、サービスを開発した（写真：編集部撮影）

［社 名］Cloverse（クロバース）
［設 立］2023年7月
［資本金（資本準備金含む）］300万円
［社員数］非公開／15人
［代表者名］中谷健太郎
［所在地］東京都港区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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井上 沙耶 東洋経済 記者
いのうえ さやSaya Inoue

自動車業界を担当後、現在は専門店やアパレルなど小売業界を担当。大学時代は写真部に所属。趣味は漫画を読むこと、映画のサントラを聴くこと。

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