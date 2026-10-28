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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【87】find／落とし物の悩みをAIで解決

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findのサービス画面
落とし物専用チャットは人間のオペレーターが対応する（写真：find）

［社 名］find（ファインド）
［設 立］2021年12月
［資本金（資本準備金含む）］4億5852万円
［社員数］53人／107人
［代表者名］高島 彬・和田 龍
［所在地］東京都港区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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杉山 直隆 オフィス解体新書・代表
すぎやま なおたかNaotaka Sugiyama

1975年生まれ。専修大学法学部卒業後、カデナクリエイト入社。ビジネス誌やビジネス書、企業の社内報・PR誌の執筆・編集を主に手がける。2016年に独立（屋号：オフィス解体新書）。社会人インターンシップ情報を紹介するブログメディア「30歳からのインターンシップ」を立ち上げ、取材活動をしている。共著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』『図解&事例で学ぶ入社1年目の教科書』『クイズ商売脳の鍛え方』など。

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