ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【87】find／落とし物の悩みをAIで解決 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 落とし物専用チャットは人間のオペレーターが対応する（写真：find） 杉山 直隆 オフィス解体新書・代表 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］find（ファインド） ［設 立］2021年12月 ［資本金（資本準備金含む）］4億5852万円 ［社員数］53人／107人 ［代表者名］高島 彬・和田 龍 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 531文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #ネット・IT #ローカル線・公共交通 関連業界 #クラウド #鉄道（JR） #百貨店・商業施設 関連企業 #九州旅客鉄道 #京王電鉄 #東日本旅客鉄道 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【88】エアドア／｢おとり物件｣ゼロの賃貸プラットフォーム 前の記事 すごいベンチャー【86】ディーウェザー／気象状況を数m単位で予測 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 杉山 直隆 オフィス解体新書・代表 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 すぎやま なおたかNaotaka Sugiyama 1975年生まれ。専修大学法学部卒業後、カデナクリエイト入社。ビジネス誌やビジネス書、企業の社内報・PR誌の執筆・編集を主に手がける。2016年に独立（屋号：オフィス解体新書）。社会人インターンシップ情報を紹介するブログメディア「30歳からのインターンシップ」を立ち上げ、取材活動をしている。共著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』『図解&事例で学ぶ入社1年目の教科書』『クイズ商売脳の鍛え方』など。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0