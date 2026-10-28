ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【84】Sinumy／スマホでハンズフリー認証 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 ハンズフリーゲートのデモ機。通過するだけで、認証が自動で完了する（写真：Sinumy） 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Sinumy（シナミー） ［設 立］2018年6月 ［資本金（資本準備金含む）］3億1000万円 ［社員数］12人／23人 ［代表者名］倉内亮弥 ［所在地］大阪府大阪市 この記事は有料会員限定です 残り 549文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #生体認証 #スタートアップ #東南アジア 関連業界 #システム開発 #鉄道（私鉄） #サイバーセキュリティー 関連企業 #東芝 #東京地下鉄 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【85】MNTSQ／アンフェアな契約を駆逐する 前の記事 すごいベンチャー【83】Entaar／顧客のIT･DXを支える独自AI 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おしょうだに・しげはる この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0