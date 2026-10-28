ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【83】Entaar／顧客のIT･DXを支える独自AI 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 対話型のコンサルタントAIがIT商材の調達などをサポート（写真：Entaar） 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Entaar（エンター） ［設 立］2024年5月 ［資本金（資本準備金含む）］6億4700万円 ［社員数］20人／112人 ［代表者名］齋藤大和 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 561文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #デジタルトランスフォーメーション #生成AI #スタートアップ 関連業界 #システム開発 #総合商社 #AI（国内） 関連企業 #アズビル 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【84】Sinumy／スマホでハンズフリー認証 前の記事 すごいベンチャー【82】Fivot／個人の貯蓄を新興企業の〝燃料〞に 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おしょうだに・しげはる この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0