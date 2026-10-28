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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【82】Fivot／個人の貯蓄を新興企業の〝燃料〞に

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安部匠悟代表
メリルリンチ時代には銀行買収等の案件を担当していた安部匠悟代表（写真：編集部撮影）

［社 名］Fivot（フィボット）
［設 立］2019年10月
［資本金（資本準備金含む）］25億8717万円
［社員数］33人／52人
［代表者名］安部匠悟
［所在地］東京都港区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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髙岡 健太 東洋経済 記者
たかおか けんたKenta Takaoka

宮崎県出身。九州大学経済学部卒。在学中にドイツ・ホーエンハイム大学に留学。エンタメ業界担当を経て、現在はM&Aや金融業界担当。MMTなどマクロ経済に関心。

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