ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【82】Fivot／個人の貯蓄を新興企業の〝燃料〞に 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 メリルリンチ時代には銀行買収等の案件を担当していた安部匠悟代表（写真：編集部撮影） 髙岡 健太 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Fivot（フィボット） ［設 立］2019年10月 ［資本金（資本準備金含む）］25億8717万円 ［社員数］33人／52人 ［代表者名］安部匠悟 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 527文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #ネット・IT #投資 関連業界 #流通系・ネット銀行 #消費者金融 #AI（国内） 関連企業 #りそな銀行 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【83】Entaar／顧客のIT･DXを支える独自AI 前の記事 すごいベンチャー【81】喪服レスキュー／無人店舗でいつでも喪服レンタル 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 キオクシアから分離した｢秘密計算スタートアップ｣の破壊力､欧米韓メーカーの開発競争が本格化"AIの次"見据えて参戦 髙岡 健太 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 たかおか けんたKenta Takaoka 宮崎県出身。九州大学経済学部卒。在学中にドイツ・ホーエンハイム大学に留学。エンタメ業界担当を経て、現在はM&Aや金融業界担当。MMTなどマクロ経済に関心。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0