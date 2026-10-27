金正恩氏はなぜ中国人民志願軍への｢永遠の感謝｣を誓ったのか―北朝鮮2紙が示す中朝関係の変化と｢血の同盟｣の意味

金正恩総書記が中国共産党の王滬寧氏と丹東市の「抗美援朝紀念館」を視察している（写真：新華社／アフロ）

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北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が2026年10月24日、中国遼寧省の丹東市を訪問した。翌25日は、中国人民志願軍が朝鮮戦争に参戦して76周年に当たる。金正恩氏は丹東市内にある「抗美援朝紀念館」で中国軍の戦死者を追悼し、中国共産党序列4位の王滬寧・政治局常務委員と会談した。

金正恩氏が訪中したのは2025年9月以来、約1年1カ月ぶり。これまでと異なり、習近平国家主席との直接会談は行わず、川で国境を隔てた丹東だけを訪問して同日中に帰国した。日帰り訪中、ひいては外遊は極めて異例だが、北朝鮮は国内向けにどのように説明したのか。

10月25日付の朝鮮労働党機関紙『労働新聞』と最高人民会議常任委員会・内閣の機関紙の機関紙『民主朝鮮』を読み比べると、興味深い特徴が浮かび上がる。

両紙はともに朝鮮中央通信による金正恩氏の訪中記事を掲載した。しかし、それぞれが掲載した独自の関連記事では、中朝関係を説明する際の力点に違いが見られる。

『労働新聞』は中国人民志願軍の兵士たちの英雄的な犠牲と朝鮮人民との交流を詳しく描き、『民主朝鮮』はその歴史を「反帝自主」と「社会主義」という共通理念に結びつけ、中朝関係を発展させることが共和国政府の確固たる意志であると強調した。

コロナ禍以降、ロシアとの軍事協力を深めてきた北朝鮮がなぜ今、中国人民志願軍の歴史を前面に押し出すのか。両紙の記述から、その政治的な意味を読み解くことができる。

「永遠の感謝」を繰り返した金正恩氏

『労働新聞』によると、金正恩氏は抗美援朝紀念館を訪れ、中国人民志願軍の戦死者を追悼した。ここは朝鮮戦争当時の中国人民志願軍がアメリカ軍に対抗し、いかに北朝鮮を助けたか（抗美＝抗米、援朝＝援助朝鮮）を記念する場所だ。敷地内にある記念塔に捧げた花籠には「中国人民志願軍の烈士たちを永遠に記憶する」と記されていた。

また、金正恩氏は「われわれの革命を血をもって助けてくれた中国人民への永遠の感謝を、世代を超えて伝えていく」と述べた。さらに中国人民志願軍の参戦について、「不敗の中朝友好に対する貴重な血の証明」と評価した。

朝鮮戦争は1950年6月、北朝鮮軍の韓国侵攻によって始まった。北朝鮮軍は当初、韓国南部まで進出したが、国連軍の反攻によって中朝国境まで追い込まれ、同年10月には北朝鮮の国家体制そのものが危機に陥った。

この状況を大きく変えたのが中国人民志願軍の参戦だった。中国軍の大規模な軍事介入は、北朝鮮の国家体制が維持されるうえで決定的な役割を果たした。

しかし、北朝鮮にとって、この歴史は必ずしも扱いやすいものではない。北朝鮮は建国以来、金日成主席の指導と朝鮮人民軍の戦闘を朝鮮戦争の中心に据え、「自力更生と主体性」を強調してきた。外国軍による救援を過度に強調すれば、金日成の功績を相対化しかねないからだ。

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