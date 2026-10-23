ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【1】燈／工場や建設現場にAIを実装 2分で読める 公開日時：2026/10/23 17:03 有料会員限定 熟練技術者が数日かけた設備配置をAIで自動化（画像：燈） 二階堂 遼馬 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］燈（あかり） ［設 立］2021年2月 ［資本金（資本準備金含む）］26億5498万円 ［社員数］273人／474人 ［代表者名］野呂侑希 ［所在地］東京都千代田区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 732文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #SaaS（サース） #先端科学・研究開発 関連業界 #産業機械 #AI（国内） #FA（ファクトリーオートメーション） 関連企業 #三菱電機 #大成建設 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/23 更新 8 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【2】アトム／2足歩行ロボットを国内で量産 前の記事 QPSホールディングスが｢宇宙で稼ぐ｣までの不屈の10年 資金調達は100社から拒否､打ち上げ失敗…苦境の乗り越え方 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 二階堂 遼馬 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 にかいどう りょうまRyoma Nikaido 2008年東洋経済新報社入社。産業担当や週刊東洋経済編集部の大型特集を歴任。20〜21年に会社を休職して、アメリカに留学（フルブライト奨学生）。帰国後は再び週刊東洋経済編集部に所属した後、解説部でアメリカの政治経済やテック情勢を担当。24年7月から3度目の週刊東洋経済編集部所属。直近では「上場企業クライシス」「半導体 異変」「進撃のアクセンチュア」などを取りまとめた。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0