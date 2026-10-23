有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【1】燈／工場や建設現場にAIを実装

2分で読める 有料会員限定
燈が提供するサービスの画面
熟練技術者が数日かけた設備配置をAIで自動化（画像：燈）

［社 名］燈（あかり）
［設 立］2021年2月
［資本金（資本準備金含む）］26億5498万円
［社員数］273人／474人
［代表者名］野呂侑希
［所在地］東京都千代田区
   大学発 

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

すごいベンチャー100 2026年最新版
8 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

二階堂 遼馬 東洋経済 記者
にかいどう りょうまRyoma Nikaido

2008年東洋経済新報社入社。産業担当や週刊東洋経済編集部の大型特集を歴任。20〜21年に会社を休職して、アメリカに留学（フルブライト奨学生）。帰国後は再び週刊東洋経済編集部に所属した後、解説部でアメリカの政治経済やテック情勢を担当。24年7月から3度目の週刊東洋経済編集部所属。直近では「上場企業クライシス」「半導体 異変」「進撃のアクセンチュア」などを取りまとめた。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 8記事
注目キーワード
#出版・書店 #広告 #グルメ