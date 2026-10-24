有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【14】RLWRLD／ロボットの｢器用な手｣を実現へ

2分で読める 有料会員限定
瓶を器用につかむ双腕ロボット
自社開発の基盤モデルで動き、瓶を器用につかむ双腕ロボット（写真：RLWRLD）

［社 名］RLWRLD（リアルワールド）
［設 立］2024年7月
［資本金（資本準備金含む）］非公開
［社員数］約76人／約130人
［代表者名］Junghee Ryu
［所在地］米カリフォルニア州
   連続起業家 

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

すごいベンチャー100 2026年最新版
20 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

加藤 光彦 ライター
かとう みつひこMitsuhiko Kato

慶應義塾大学を卒業後、女性誌の出版社にて生活情報誌、ファッション誌の編集に従事。その後、東洋経済新報社に入社し、編集局でゲーム、旅行、鉄道業界などの記者を歴任。ビジネスプロモーション局で広告企画制作、マーケティング局で宣伝業務も担当。現在は会社四季報やオンラインの取材執筆の傍ら、東京を中心に、美味や美酒探訪に勤しむ。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 20記事
注目キーワード
#小説 #育児・保育 #放送局