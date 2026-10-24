すごいベンチャー【14】RLWRLD／ロボットの｢器用な手｣を実現へ

かとう みつひこ

Mitsuhiko Kato

慶應義塾大学を卒業後、女性誌の出版社にて生活情報誌、ファッション誌の編集に従事。その後、東洋経済新報社に入社し、編集局でゲーム、旅行、鉄道業界などの記者を歴任。ビジネスプロモーション局で広告企画制作、マーケティング局で宣伝業務も担当。現在は会社四季報やオンラインの取材執筆の傍ら、東京を中心に、美味や美酒探訪に勤しむ。