ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【14】RLWRLD／ロボットの｢器用な手｣を実現へ 2分で読める 公開日時：2026/10/24 11:30 有料会員限定 自社開発の基盤モデルで動き、瓶を器用につかむ双腕ロボット（写真：RLWRLD） 加藤 光彦 ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］RLWRLD（リアルワールド） ［設 立］2024年7月 ［資本金（資本準備金含む）］非公開 ［社員数］約76人／約130人 ［代表者名］Junghee Ryu ［所在地］米カリフォルニア州 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 545文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #ロボット #スタートアップ #先端科学・研究開発 関連業界 #ロボット（フィジカルAI） #AI（国内） #FA（ファクトリーオートメーション） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 20 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【15】HALDATA／顧客のレビューでECの課題解決 前の記事 すごいベンチャー【13】ソラリス／ミミズロボで小口径配管を清掃 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 加藤 光彦 ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 かとう みつひこMitsuhiko Kato 慶應義塾大学を卒業後、女性誌の出版社にて生活情報誌、ファッション誌の編集に従事。その後、東洋経済新報社に入社し、編集局でゲーム、旅行、鉄道業界などの記者を歴任。ビジネスプロモーション局で広告企画制作、マーケティング局で宣伝業務も担当。現在は会社四季報やオンラインの取材執筆の傍ら、東京を中心に、美味や美酒探訪に勤しむ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0