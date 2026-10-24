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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【13】ソラリス／ミミズロボで小口径配管を清掃

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ミミズロボ「Sooha」
配管を清掃・点検する「Sooha」（写真：編集部撮影）

［社 名］ソラリス
［設 立］2017年9月
［資本金（資本準備金含む）］6億7224万円
［社員数］16人／19人
［代表者名］市橋 徹
［所在地］東京都品川区
   大学発 

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横山 隼也 東洋経済 記者
よこやま じゅんやJunya Yokoyama

トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。

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