すごいベンチャー【13】ソラリス／ミミズロボで小口径配管を清掃

よこやま じゅんや

Junya Yokoyama

トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。