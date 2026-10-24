ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【13】ソラリス／ミミズロボで小口径配管を清掃 2分で読める 公開日時：2026/10/24 11:30 有料会員限定 配管を清掃・点検する「Sooha」（写真：編集部撮影） 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ソラリス ［設 立］2017年9月 ［資本金（資本準備金含む）］6億7224万円 ［社員数］16人／19人 ［代表者名］市橋 徹 ［所在地］東京都品川区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 558文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #ロボット #インフラ老朽化 関連業界 #半導体 #ロボット（フィジカルAI） #FA（ファクトリーオートメーション） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 20 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【14】RLWRLD／ロボットの｢器用な手｣を実現へ 前の記事 すごいベンチャー【12】コーピー／高リスク領域に注力するAI企業 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 負債1.5億円で倒産《コオロギ昆虫食》元社長が明かす再起策｢狙うは鳥向けインフルワクチン｣｢もう一度リベンジする｣ 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 よこやま じゅんやJunya Yokoyama トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0