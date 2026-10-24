ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【12】コーピー／高リスク領域に注力するAI企業 2分で読める 公開日時：2026/10/24 11:30 有料会員限定 製造業向けAIの管理画面。AIの判断根拠も確かめることができる（写真：コーピー） 武山 隼大 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］コーピー ［設 立］2017年3月 ［資本金（資本準備金含む）］310万円 ［社員数］60人／90人 ［代表者名］山元浩平 ［所在地］東京都千代田区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 517文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #先端科学・研究開発 #ディープラーニング（深層学習） 関連業界 #電力・ガス #鉄道（JR） #AI（国内） 関連企業 #トヨタ自動車 #東日本旅客鉄道 #ＬＩＮＥヤフー 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 20 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【13】ソラリス／ミミズロボで小口径配管を清掃 前の記事 すごいベンチャー【11】MENOU／AI活用で外観検査を効率化 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか 〈スタートアップランキング〉9月の資金調達トップ20､製造業AIプラットフォームの｢キャディ｣がトップの103億円 ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 武山 隼大 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 たけやま はやたHayata Takeyama 岐阜県出身。東京外国語大学国際社会学部モンゴル語専攻卒。在学中に西モンゴル・ホブド大学に留学。2021年東洋経済新報社に入社し、現在ゲーム・玩具業界を担当。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0