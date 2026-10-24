有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【12】コーピー／高リスク領域に注力するAI企業

2分で読める 有料会員限定
製造業向けAIの管理画面
製造業向けAIの管理画面。AIの判断根拠も確かめることができる（写真：コーピー）

［社 名］コーピー
［設 立］2017年3月
［資本金（資本準備金含む）］310万円
［社員数］60人／90人
［代表者名］山元浩平
［所在地］東京都千代田区
   大学発 

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

すごいベンチャー100 2026年最新版
20 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

武山 隼大 東洋経済 記者
たけやま はやたHayata Takeyama

岐阜県出身。東京外国語大学国際社会学部モンゴル語専攻卒。在学中に西モンゴル・ホブド大学に留学。2021年東洋経済新報社に入社し、現在ゲーム・玩具業界を担当。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 20記事
注目キーワード
#小説 #育児・保育 #放送局