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すごいベンチャー【56】Logomix／ゲノム大規模改変で最先端走る

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ラボの内部の様子
神奈川県横浜市内にある同社ラボの内部の様子（写真：Logomix）

［社 名］Logomix（ロゴミクス）
［設 立］2019年7月
［資本金（資本準備金含む）］3億6400万円
［社員数］20人／27人
［代表者名］石倉大樹・相澤康則
［所在地］東京都文京区
   大学発 

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大西 富士男 東洋経済 記者
おおにし ふじおFujio Onishi

医薬品業界を担当。自動車メーカーを経て、1990年東洋経済新報社入社｡『会社四季報』『週刊東洋経済』編集部、ゼネコン、自動車、保険、繊維、商社、石油エネルギーなどの業界担当を歴任。

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