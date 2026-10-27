ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【56】Logomix／ゲノム大規模改変で最先端走る 2分で読める 公開日時：2026/10/27 05:45 有料会員限定 神奈川県横浜市内にある同社ラボの内部の様子（写真：Logomix） 大西 富士男 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Logomix（ロゴミクス） ［設 立］2019年7月 ［資本金（資本準備金含む）］3億6400万円 ［社員数］20人／27人 ［代表者名］石倉大樹・相澤康則 ［所在地］東京都文京区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 522文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #ゲノム #先端科学・研究開発 関連業界 #化学 #医薬品 #先端医薬ベンチャー 関連企業 #Ｌｏｇｏｍｉｘ #味の素 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 62 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【57】Crafton Biotechnology／高純度mRNAで新薬開発へ 前の記事 すごいベンチャー【55】イーダーム／脱毛症薬&ヘアケア製品を開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（後編） 官民連携の最前線｢地域生活圏｣とは？鳥取県西部で進む通信･電力･交通をクロスミックスする先進的挑戦 大西 富士男 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おおにし ふじおFujio Onishi 医薬品業界を担当。自動車メーカーを経て、1990年東洋経済新報社入社｡『会社四季報』『週刊東洋経済』編集部、ゼネコン、自動車、保険、繊維、商社、石油エネルギーなどの業界担当を歴任。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0