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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【55】イーダーム／脱毛症薬&ヘアケア製品を開発

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金子社長
複数の有名創薬ベンチャーで経験を積んだ金子社長（写真：編集部撮影）

［社 名］イーダーム
［設 立］2017年11月
［資本金（資本準備金含む）］5億2000万円
［社員数］5人／9人
［代表者名］金子健彦
［所在地］東京都港区
   大学発 

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印南 志帆 東洋経済 記者
いんなみ しほShiho Innami

早稲田大学卒、同大大学院修了後、東洋経済新報社に入社。流通・小売業界、総合電機、介護業界などの担当記者、『週刊東洋経済』の巻頭特集の担当を経て、現在は医薬品業界を担当。働き方改革、ジェンダー問題などに関心。

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