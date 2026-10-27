ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【55】イーダーム／脱毛症薬&ヘアケア製品を開発 2分で読める 公開日時：2026/10/27 05:30 有料会員限定 複数の有名創薬ベンチャーで経験を積んだ金子社長（写真：編集部撮影） 印南 志帆 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］イーダーム ［設 立］2017年11月 ［資本金（資本準備金含む）］5億2000万円 ［社員数］5人／9人 ［代表者名］金子健彦 ［所在地］東京都港区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 519文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 #IPO 関連業界 #医薬品 #先端医薬ベンチャー #医療テック 関連企業 #ロート製薬 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 62 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【56】Logomix／ゲノム大規模改変で最先端走る 前の記事 すごいベンチャー【54】SiccaNova Therapeutics／乾燥の悩みに挑む新薬で起業 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 ｢自動運転の先にあるもの｣ウーバーの創業者とウェイモの創業者が相次いでAIロボットのスタートアップを始める理由 〈スタートアップランキング〉9月の資金調達トップ20､製造業AIプラットフォームの｢キャディ｣がトップの103億円 印南 志帆 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いんなみ しほShiho Innami 早稲田大学卒、同大大学院修了後、東洋経済新報社に入社。流通・小売業界、総合電機、介護業界などの担当記者、『週刊東洋経済』の巻頭特集の担当を経て、現在は医薬品業界を担当。働き方改革、ジェンダー問題などに関心。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0