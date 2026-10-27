ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【54】SiccaNova Therapeutics／乾燥の悩みに挑む新薬で起業 2分で読める 公開日時：2026/10/27 05:30 有料会員限定 つくばの拠点前に立つニイ社長（右）と澤本氏（写真：編集部撮影） 塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］SiccaNova Therapeutics（シカノバ・セラピューティクス） ［設 立］2022年2月 ［資本金（資本準備金含む）］17億1100万円 ［社員数］2人／7人 ［代表者名］ケンイ・ニイ ［所在地］茨城県つくば市 この記事は有料会員限定です 残り 511文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #健康 #スタートアップ #大学発ベンチャー 関連業界 #医薬品 #先端医薬ベンチャー #医療テック 関連企業 #アステラス製薬 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 62 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【55】イーダーム／脱毛症薬&ヘアケア製品を開発 前の記事 すごいベンチャー【53】xFOREST Therapeutics／京大iPS研発の創薬ベンチャー 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ yutori､ビザスク､akippa…｢すごいベンチャー特集｣過去掲載1000社の現在地…時価総額増減率ランキング 70 Mujin､SmartHR､WHILL…資金調達二極化､IPO急減で｢選別の時代｣に本格突入､成熟ベンチャーが打つ次の一手 QPSホールディングスが｢宇宙で稼ぐ｣までの不屈の10年 資金調達は100社から拒否､打ち上げ失敗…苦境の乗り越え方 塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 つかさき あさこAsako Tsukasaki 東京都世田谷区生まれ。読売新聞記者を経て、医学・医療、科学・技術分野を中心に執筆多数。国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学で修士（経営学）、東京医科歯科大学で修士（医療管理学）。再生医療・新薬開発など生命科学に関する取材経験が豊富で、専門家向け・一般向け双方に分かりやすく解説。 著書に、『免役の守護者 制御性T細胞とはなにか』（坂口志文氏との共著、講談社）、『iPS細胞はいつ患者に届くのか』（岩波書店）、『世界を救った日本の薬 画期的新薬はいかにして生まれたのか？』（講談社）、『新薬に挑んだ日本人科学者たち』（講談社）ほか。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0