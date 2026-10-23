yutori､ビザスク､akippa…｢すごいベンチャー特集｣過去掲載1000社の現在地…時価総額増減率ランキング 70

オーナーは精算機などの設備投資をすることなく、駐車スペースを貸し出せる（写真：編集部撮影）

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「われわれは成長するために上場した。（資金調達の）環境が悪くなった中でも、『スモールIPO（小粒上場）という道もある』と示したい」

9月18日、東京証券取引所のスタンダード市場に上場したakippa（アキッパ）の金谷元気CEOは、同日の記者会見でそう決意を述べた。

2009年設立の同社は、空き駐車場をスマートフォンのアプリを通じて手軽に貸し借りできる駐車場マーケットプレイス「アキッパ」を運営する。予約可能な駐車場は全国5万5000台超（25年12月の月間平均）で業界首位。西野将規CFOによると、2位の約1.8倍の規模だ。事前予約できる利便性などが評価され、会員数は今年7月末時点で累計550万人を超えた。

直近の25年12月期は売上高38億円、営業利益2億円。22年12月期からの売上高の年平均成長率は22.5％と堅調だが、初値ベースの時価総額は約80億円にとどまった。今年のIPOで話題になった配車アプリのGO（約2260億円）や、自動運転技術のティアフォー（約640億円）とは大きな差がある。業界トップの事業基盤を生かし、新サービスの投入やM＆Aで成長を加速して株式市場での評価を高める考えで、「数年以内に国内売上高500億円を目指す」（金谷氏）。

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