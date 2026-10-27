ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【58】AOI Biosciences／自己免疫の謎を解く診断と創薬 2分で読める 公開日時：2026/10/27 05:45 有料会員限定 京都大学でiPS細胞の研究に従事した後、起業した末田代表（写真：AOI Biosciences） 塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］AOI Biosciences（アオイバイオサイエンシズ） ［設 立］2019年11月 ［資本金（資本準備金含む）］8億3674万円 ［社員数］25人／28人 ［代表者名］末田伸一 ［所在地］大阪府茨木市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 550文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #CRO・臨床検査・薬 #先端科学・研究開発 関連業界 #医薬品 #先端医薬ベンチャー #医療テック 関連企業 #東芝 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 62 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【57】Crafton Biotechnology／高純度mRNAで新薬開発へ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（後編） 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 つかさき あさこAsako Tsukasaki 東京都世田谷区生まれ。読売新聞記者を経て、医学・医療、科学・技術分野を中心に執筆多数。国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学で修士（経営学）、東京医科歯科大学で修士（医療管理学）。再生医療・新薬開発など生命科学に関する取材経験が豊富で、専門家向け・一般向け双方に分かりやすく解説。 著書に、『免役の守護者 制御性T細胞とはなにか』（坂口志文氏との共著、講談社）、『iPS細胞はいつ患者に届くのか』（岩波書店）、『世界を救った日本の薬 画期的新薬はいかにして生まれたのか？』（講談社）、『新薬に挑んだ日本人科学者たち』（講談社）ほか。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0