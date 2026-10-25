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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【28】ロボトラック／無人自動運転トラックを実現へ

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走行するトラック
「幹線輸送」完全無人自動運転を目指す（写真：ロボトラック）

［社 名］ロボトラック
［設 立］2024年4月
［資本金*］1億円
［社員数］70人／非公開
［代表者名］羽賀雄介
［所在地］東京都港区

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孔 徳湧 東洋経済 記者
こう とくゆうKo Tokuyu

1997年生まれ、神奈川県出身。日本生まれ育ちの華人2世。東京大学（経済学・学士）、外資系HRコンサル、北京大学燕京学堂（哲学・修士）を経て、東洋経済新報社入社。自動車業界（商用車・乗用車・部品）担当。中華圏（大陸、台湾、香港など）の歴史・文化・社会問題ウォッチャー。趣味は、映画、サッカー観戦。

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